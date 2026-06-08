شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية داخل مصنع شركة "نرهادو" الدولية للأدوية والمكملات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز القطاعات الإنتاجية، حيث أكد أن تطوير هذا القطاع الحيوي يحظى بأولوية كبيرة على أجندة الدولة، فيما تواصل بطاقة التموين حضورها كأحد الملفات الخدمية التي تعكس اهتمام الدولة بتحسين حياة المواطنين بالتوازي مع دعم الصناعة المحلية.

مدبولي: صناعة الدواء من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية

خلال الجولة، التي رافقه فيها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وعدد من مسؤولي الشركة، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تكثف جهودها لدعم الصناعات الدوائية باعتبارها من الركائز الأساسية للأمن الصحي والاقتصادي، مشيراً إلى أن بطاقة التموين تمثل نموذجاً لحرص الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالتوازي مع توطين الصناعات الحيوية.

وأضاف أن الزيارات المتكررة للمصانع العاملة في مجال الدواء تستهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وزير الصحة: مؤشرات نمو قوية في قطاع الصناعات الدوائية

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن قطاع الصناعات الدوائية في مصر يواصل تحقيق معدلات نمو متصاعدة سواء من حيث الطاقة الإنتاجية أو التكنولوجيا المستخدمة أو تنوع المنتجات الدوائية المطروحة، لافتاً إلى أن بطاقة التموين تعكس توجه الدولة نحو توفير احتياجات المواطنين، بينما تعمل الحكومة في الوقت نفسه على توفير كافة المقومات اللازمة لتطوير قطاع الدواء.

وأشار الوزير إلى أن ما يشهده القطاع من تطور يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الصناعات الاستراتيجية وزيادة قدرتها على تلبية مختلف الاحتياجات العلاجية محلياً وخارجياً.

رئيس هيئة الدواء: جذب الاستثمارات العالمية وتوطين الصناعة

بدوره، أوضح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة مستمرة في تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الكبرى وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، بما يدعم خطط الدولة لتوطين الصناعات الدوائية، مؤكداً أن بطاقة التموين وغيرها من الخدمات الحكومية تعكس رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف أن الهيئة تعمل على توفير أحدث المستحضرات العلاجية داخل السوق المحلية، مع دعم خطط التوسع والإنتاج بما يتماشى مع المعايير الدولية.

محمد شلبي: استثمارات الشركة بلغت 2 مليار جنيه

خلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى عرض قدمه الدكتور محمد شلبي، الرئيس التنفيذي للمصنع، أوضح خلاله أن شركة "نرهادو" تأسست عام 1996، وتضم كوادر وخبرات جاءت من شركات دوائية عالمية متعددة، الأمر الذي ساهم في تكوين منظومة متكاملة من الكفاءات والخبرات.

وأشار إلى أن حجم استثمارات الشركة وصل إلى نحو ملياري جنيه، فيما تضم الشركة 1170 موظفاً، مؤكداً أن بطاقة التموين تمثل أحد أوجه اهتمام الدولة بالمواطن، بينما تسهم الاستثمارات الصناعية في خلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

نائب رئيس الشركة: 600 مليون كبسولة و840 مليون فيلم سريع الذوبان سنوياً

تفقد رئيس الوزراء خطوط الإنتاج بالمصنع، حيث قدم المهندس حازم محمود، نائب رئيس الشركة، شرحاً حول القدرات الإنتاجية للمنشأة، موضحاً أن مساحة منطقتي الإنتاج بالمرحلتين الأولى والثانية تبلغ نحو 3270 متراً مربعاً.

وأضاف أن المصنع يمتلك طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 600 مليون كبسولة و840 مليون فيلم سريع الذوبان، بنسبة مكون محلي تبلغ 60%، في إطار خطة الشركة لتعميق التصنيع المحلي، بينما تظل بطاقة التموين جزءاً من منظومة الدعم التي تستهدف تحقيق الاستقرار المجتمعي بالتوازي مع التوسع الإنتاجي.

وأشار إلى أن المعامل تمتد على مساحة 420 متراً مربعاً، فيما تستوعب المخازن نحو 2600 بالتة، ما يجعل المصنع من أكبر المنشآت المتخصصة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط.

حازم محمود: نرهادو قدمت شكلاً دوائياً مبتكراً في المنطقة

أوضح نائب رئيس الشركة أن "نرهادو" نجحت في تقديم تقنية الأفلام سريعة الذوبان كأحد أحدث الأشكال الدوائية المطروحة في السوق المصرية والشرق الأوسط، وهي تقنية بدأ العمل على تطويرها وتسجيلها منذ عام 2014.

وأكد أن هذه التقنية تتميز بسهولة الاستخدام وسرعة التأثير وارتفاع الكفاءة العلاجية، مشيراً إلى أن بطاقة التموين تعكس جانباً من جهود الدولة في خدمة المواطن، فيما تواصل الشركة دورها في توفير حلول علاجية حديثة تغطي مجالات أمراض القلب والأوعية الدموية والأعصاب والسكري وصحة المرأة والأطفال والجهاز الهضمي والأورام والعقم.

الرئيس التنفيذي: تصدير 112 صنفاً دوائياً إلى 15 دولة

خلال استكمال الجولة، أوضح الدكتور محمد شلبي أن الشركة تقوم حالياً بتصدير 112 مستحضراً دوائياً إلى نحو 15 دولة حول العالم، محققة عوائد تصديرية متنامية وحجم مبيعات متزايد.

وأضاف أن الشركة تحتل مركزاً متقدماً بين أكثر من 1400 شركة تعمل في سوق الدواء المصرية، وتستهدف الانضمام إلى قائمة أكبر خمس شركات دوائية في مصر بحلول عام 2028، مؤكداً أن بطاقة التموين وغيرها من المبادرات الحكومية تعكس بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والصناعي.

شلبي: توسعات جديدة باستثمارات 1.5 مليار جنيه

كما استعرض الرئيس التنفيذي للمصنع خطة التوسع المستقبلية للشركة، موضحاً أن المرحلة الثالثة من المشروع تستهدف استثمارات تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن التوسعات الجديدة ستضيف مساحة إنتاجية تقدر بنحو 2100 متر مربع، مع زيادة الطاقة الإنتاجية الشهرية بنحو 70 مليون فيلم سريع الذوبان، فضلاً عن توفير ألف فرصة عمل جديدة، بينما تواصل بطاقة التموين دورها في دعم الفئات المستحقة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

نرهادو: التعليم والتدريب في صدارة المسؤولية المجتمعية

تم خلال الجولة، استعراض جهود الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث أكدت إدارة "نرهادو" إيمانها بأهمية التعليم والتدريب كأحد أهم أدوات تحسين الظروف المعيشية ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضحت الشركة أنها تنفذ العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، في وقت تمثل فيه بطاقة التموين أحد أوجه الرعاية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

بروتوكولات مع 12 جامعة وحملات لخدمة المجتمع

كما أشارت الشركة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع 12 جامعة حكومية وخاصة في مجالات البحث العلمي والتطوير والتدريب، إلى جانب تنظيم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة استفاد منها أكثر من ألفي شخص.

وأضافت أنها شاركت في قوافل طبية مجانية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة قدمت خدماتها لأكثر من 3000 مستفيد، فضلاً عن توفير فرص تدريب صيفي لطلاب كليات الصيدلة، حيث استفاد من هذه البرامج أكثر من 5000 طالب وطالبة خلال السنوات الأربع الماضية، بينما تظل بطاقة التموين جزءاً من منظومة متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ودعم التنمية الشاملة.