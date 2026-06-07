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تامر أمين: مفيش قانون أسرة هيطلع إلا لما السلوكيات تتصحح والأخلاق تنضبط

كتب : حسن مرسي

08:35 م 07/06/2026

الإعلامي تامر أمين

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علق الإعلامي تامر أمين، على مقطع فيديو لأم تلقن أولادها الصغار قول "الله يجحمك يا بابا" على قبر وهمي، معتقدين أنه قبر والدهم.

وأضاف أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن الأم قالت للأطفال بعد قراءة الفاتحة: "قولوا الله يجحمك يا بابا"، وردد الأطفال وراءها ببراءة وعفوية، بينما تبين أن الأب حي يرزق ويعمل في دولة عربية.

وأشار الإعلامي إلى أن الأم أوضحت في فيديو لاحق أنها فعلت ذلك لأن "زوجها راميها وأولادها منذ سنوات ولا يصرف عليهم"، وعندما كلمته آخر مرة قال لها: "قولي لهم أنا مت، اعتبريني إيه، مت".

وتابع: "الأم رغم إنها بتشتغل وبتصرف على أولادها وسألتهم "أنا حارمتكم من حاجة" قالوا لا، ليه تنتقم وتزرع في ولادها حقد وغل وسواد هيكبروا بيه ويتحولوا لوحوش؟".

وشدد تامر أمين على أن المشكلة الأكبر تكمن في الطفلين البريئين الذين سيدفعون ثمن صراع الأبوين، محذرًا من أن زرع الكراهية في الأطفال سيجعلهم غير أسوياء نفسيًا في المستقبل.

وأكد أن "مفيش قانون هيصلح الأسر إلا عندما تتصحح السلوكيات وتنضبط الأخلاق"، داعيًا الآباء والأمهات إلى مراعاة الله في أنفسهم أولاً ثم في أولادهم ثانيًا.

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تامر أمين أطفال قانون الأسرة

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