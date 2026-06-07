قالت الدكتورة هالة يوسف، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إن إطلاق البرنامج الوطني للقبالة يمثل نقطة انطلاق مهمة لتطوير مهنة القبالة في الوطن العربي، مشيدة بالدور الريادي الذي تضطلع به مصر في هذا المجال.

وأضافت "يوسف"، خلال فعاليات إطلاق البرنامج الوطني للقبالة في مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الأممية، إن الوطن العربي يضم نحو 450 مليون نسمة، يشكل النساء ما يقرب من نصفهم، فيما تنتشر أعداد كبيرة من السيدات في سن الإنجاب عبر مناطق جغرافية متباعدة، وهو ما يفرض تحديات كبيرة تتعلق بإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

وأضافت أن هذه المعطيات تؤكد أهمية تعزيز خدمات صحة الأم والطفل، خاصة خلال مراحل الحمل والولادة وما بعدها، وهناك حاجة متزايدة إلى كوادر مؤهلة قادرة على تقديم الرعاية الصحية للسيدات في مختلف المناطق.

ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان: القابلة ليست الداية

أوضحت أن "صورة القابلة لا تزال لدى البعض مرتبطة بالمفهوم التقليدي للداية، لكن هذا التصور لم يعد يعكس حقيقة الدور المهني والعلمي الذي تقوم به القابلات في النظم الصحية الحديثة".

ولفتت إلى أن معدل القابلات في الوطن العربي يبلغ نحو 1.9 فقط، وهو معدل منخفض مقارنة بعدد السكان واحتياجات الرعاية الصحية.

وأشارت إلى وجود تحديات متعددة تواجه تطوير منظومة القبالة في المنطقة العربية، وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بالتعليم والتدريب، مؤكدة أن تعزيز برامج التأهيل الأكاديمي والمهني يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للنساء.

وشددت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان على أن دور القابلة لا يقتصر على عملية الولادة فقط، بل يمتد ليشمل تقديم الرعاية الصحية والمشورة والمتابعة للسيدات خلال مراحل الحمل المختلفة، بما يسهم في تحسين صحة الأم والطفل ورفع جودة الخدمات الصحية.