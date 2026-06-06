تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، التوسعات الجارية والموقف التنفيذي لشبكات مرافق البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي بمدينة الغردقة بمنطقة الكوثر الجديدة.

جاء ذلك ضمن فعاليات ثاني أيام جولتهما الموسعة بالمحافظة، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة ورئيس مدينة الغردقة، وعدد من قيادات محافظة البحر الأحمر.

شبكات صرف متكاملة لـ8 مناطق سكنية جديدة بالغردقة

أكدت الدكتورة منال عوض، اهتمام الدولة بسرعة تنفيذ وإنجاز مشروعات البنية التحتية، والتي تحقق تغييرًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يضمن لهم حياة كريمة، مشددة على تقديم كل سبل الدعم لتسريع وتيرة إنهاء مشروعات الصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، لضمان استيعاب الضغط المتزايد على المرافق نتيجة النمو السكاني المتسارع والتوسع السياحي الذي تشهده المحافظة.

ولفتت إلى التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لضمان توفير الاعتمادات اللازمة وتذليل العقبات اللوجستية لدخول هذه الشبكات الخدمة الفعلية في أسرع وقت.

وأشارت إلى أهمية هذا المشروع الذي تُقدر تكلفته الإجمالية بنحو 950 مليون جنيه، حيث يهدف إلى إنهاء مشكلات الصرف الصحي بشكل جذري وتحقيق التنمية المستدامة لمدينة الغردقة، من خلال مد وتوصيل شبكات الصرف الصحي المتكاملة لثماني مناطق سكنية حيوية داخل المدينة.

وتابعت الوزيرة خلال الجولة مع محافظ البحر الأحمر معدلات الإنجاز الفعلي بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومدى التزام الجهات المنفذة بالخطة الزمنية المقررة، كما اطلعت على البيانات الهندسية للمشروع.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد البرقي، أن مد شبكات المرافق للمناطق السكنية الجديدة والقديمة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن خطة التطوير الحالية تستهدف إنهاء الاعتماد على الطرق التقليدية في الصرف، والاستعاضة عنها بشبكات انحدار وخطوط طرد حديثة تصب في محطات المعالجة الرئيسية، بما يوفر بيئة صحية وآمنة.

وأضاف أن خطة الربط الشاملة بمدينة الغردقة تتضمن تذليل العقبات الفنية والتنسيق مع مختلف جهات المرافق لضمان عدم تعارض الأعمال الإنشائية، مؤكدًا أن استثمارات الدولة في هذا القطاع تعكس الحرص على بناء بنية تحتية مرنة تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية وتليق بالمكانة السياحية للبحر الأحمر.

وشدد على الشركات المنفذة بضرورة رد الشيء إلى أصله فور الانتهاء من أعمال الحفر والربط، وتكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.

ويشمل نطاق المشروع توصيل خطوط الصرف لثماني مناطق بمدينة الغردقة، تشمل منطقة الكوثر، والكوثر الجديد، والمنطقة خلف مستشفى الأصيل، بالإضافة إلى مناطق أبو نواس، الجوهرة، والنور، ومنطقتين إضافيتين يجري استكمال الربط بهما ضمن المخطط العام للمدينة.

وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الإشراف الكامل والمباشر على التنفيذ والمطابقة الفنية للمشروع، حيث يجري تركيب الشبكات بأحدث المواصفات الفنية وبأقطار مناسبة تتحمل الكثافات العالية، مع ضمان ربطها الهيدروليكي بمحطات الرفع بكفاءة تشغيلية كاملة.