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الحكومة: تطوير السيدة عائشة لإحياء الطابع التاريخي والمساحات الخضراء

كتب : محمد عبدالناصر

02:49 م 06/06/2026

هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء

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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة المحيطة بمسجد السيدة عائشة تُعد من المناطق التي تضم قيمة معمارية وتاريخية كبيرة، نظرًا لاحتوائها على عدد من المساجد والمباني ذات الطابع التاريخي.

تفاصيل تطوير منطقة السيدة عائشة

أوضح "يونس"، في فيديو عبر حسابه على فيسبوك، أن أعمال التطوير الجارية تستهدف إعادة إحياء المنطقة بشكل متكامل، بما يحافظ على هويتها التراثية ويبرز قيمتها التاريخية، مشيرًا إلى أنه تم إزالة جراج قديم كان موجودًا في نطاق المنطقة، وسيتم استغلال الموقع في إنشاء مساحات خضراء.

وأضاف أن خطة التطوير تشمل أيضًا ترميم وإحياء المباني التاريخية بالمنطقة، مع الحفاظ الكامل على المقابر التاريخية الموجودة بها والعمل على صيانتها بما يضمن عدم المساس بقيمتها الأثرية.

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تطوير المناطق التاريخية مجلس الوزراء التراث المعماري السيدة عائشة

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