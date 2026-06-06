إعلان

برلماني: مد وقف العمل بضريبة الأطيان انحياز حقيقي للمزارع البسيط

كتب : نشأت حمدي

12:38 م 06/06/2026

النائب وحيد قرقر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لعام جديد، يمثل خطوة اجتماعية واقتصادية في المقام الأول، وتؤكد أن الدولة تنحاز بشكل مباشر للمواطن البسيط والمزارع الصغير الذي يتحمل الكثير في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار "قرقر"، في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا القرار جاء في توقيت مناسب جدًا ليكون بمثابة "طوق نجاة"، ومظلة حماية تخفف الأعباء عن كاهل الأسر الريفية البسيطة.

مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية انحياز للمواطنين

أوضح "قرقر"، أن رفع الأعباء الضريبية عن الفلاح البسيط لا يتوقف أثره داخل الحقل فقط، بل يمتد مباشرة إلى باقي حلقات تداول السلع بالأسواق، فخفض تكاليف الإنتاج الزراعي يساعد في استقرار أسعار السلع الغذائية للمستهلك البسيط في المدن والقرى، ويقلل من الضغوط على منظومة نقل وتداول المحاصيل من الأراضي إلى الأسواق والمحافظات المختلفة، مما يضمن وصول السلع للمواطن بأسعار عادلة وبدون زيادات عشوائية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدولة تبعث برسالة واضحة لكل مزارع بسيط بأنها تقف معه في خندق واحد، لافتا إلى أن تخفيف هذه الأعباء المالية يمنح الفلاحين القدرة والدافع القوي للتوسع في الإنتاج، وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تمس القوت اليومي للمواطنين، وهو ما يصب مباشرة في دعم شبكة الأمان الاجتماعي وتأمين الغذاء لجموع الشعب.

وشدد النائب وحيد قرقر على أن استقرار وضع المزارع البسيط يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وانتعاش الاقتصاد وتحرك عجلة التنمية المستدامة في الريف.

وأتم "قرقر" تصريحه بالقول إن النواب يثمنون مثل هذه الخطوة ودائما يؤيدونها ويدعمون خطوات الحكومة في هذا الاتجاه، ويسعون دائما لإقرار وتأييد كل ما من شأنه التخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا، ودفع عجلة الإنتاج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وحماية الاقتصاد القومي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضريبة الأطيان الزراعية مجلس النواب أسعار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

المصري يطلب شراء عمر الساعي نهائيا من الأهلي
رياضة محلية

المصري يطلب شراء عمر الساعي نهائيا من الأهلي
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة حارة ترفع درجات الحرارة إلى 43
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: موجة حارة ترفع درجات الحرارة إلى 43
فرح أسطوري".. 25 صورة ترصد أجواء حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة
زووم

فرح أسطوري".. 25 صورة ترصد أجواء حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة
لأول مرة.. نهلة سلامة تكشف تفاصيل طلبها الزواج من محمود حميدة
زووم

لأول مرة.. نهلة سلامة تكشف تفاصيل طلبها الزواج من محمود حميدة

4 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة البرازيل وديا
رياضة عربية وعالمية

4 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة البرازيل وديا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان