"الطقس لا يرحم المهملين".. 10 نصائح من "معلومات المناخ" للمزارعين في صيف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 4 يونيو 2026 وحتى الاثنين 8 يونيو 2026، مشيرةً إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء

أوضحت "الهيئة" في بيان رسمي، أن البلاد تشهد طقسًا معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة خلال ساعات الليل.

وأضافت "الأرصاد" أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن القيم المسجلة في الظل بما يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

شبورة مائية صباحية على الطرق

أشارت "الهيئة" إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 وحتى 8 صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونصحت قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

فرص أمطار خفيفة على الصحراء الغربية

توقعت "هيئة الأرصاد" فرصًا لسقوط أمطار خفيفة يوم الخميس 4 يونيو على مناطق من الصحراء الغربية، ربما تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تُقدر بنحو 20% على بعض المناطق.

وأكدت أن هذه الأمطار محدودة التأثير ولن يكون لها تأثير كبير على الأنشطة اليومية في المناطق المتأثرة.

وتوقعت "الهيئة" نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الخميس وحتى الاثنين، على فترات متقطعة، موضحةً أن نشاط الرياح قد يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض المناطق، خاصة خلال فترات الليل والمساء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وبحسب بيان الهيئة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية درجات عظمى بين 29 و32 درجة.

أما شمال الصعيد فتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 و41 درجة مئوية، في حين تسجل محافظات جنوب الصعيد أعلى المعدلات لتصل إلى 43 درجة مئوية خلال معظم أيام الفترة المشار إليها.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية والتحديثات الدورية الصادرة عنها، في ظل استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة على مختلف أنحاء البلاد.

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