استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كتب : أحمد العش

07:07 م 02/06/2026

طقس شديد الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وأجزاء من الصحراء الغربية، وذلك ضمن المتابعة اليومية لحالة الطقس على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه السحب ربما تتسبب في سقوط أمطار على بعض المناطق، ربما تكون رعدية أحيانًا.

تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أكدت "الأرصاد" استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يسهم في تكوّن السحب الركامية، وهو ما يزيد من فرص ظهور بعض الظواهر الجوية المصاحبة.

