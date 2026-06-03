كشفت مصادر مطلعة لمصراوي أن وزارة التموين أوقفت صرف الخبز والسلع التموينية لعدد من البطاقات خلال الشهر الجاري، في إطار المراجعة الدورية لمحددات استحقاق الدعم والتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

ويثير هذا الإجراء تساؤلات لدى المواطنين بشأن أسباب إيقاف البطاقات التموينية والخطوات المطلوبة لإعادة تفعيلها واستمرار صرف المقررات التموينية دون انقطاع.

أسباب تتعلق بمعايير استحقاق الدعم

تخضع البطاقات التموينية لمراجعة دورية وفق محددات استحقاق الدعم، حيث يمكن أن يؤدي امتلاك المستفيد حصة تجارية في شركة أو امتلاك سيارة حديثة مرتفعة القيمة إلى وقف الدعم.

وتشمل الأسباب استيراد سيارة من الخارج باسم المستفيد، أو امتلاك وحدة سكنية داخل مجمع سكني فاخر، أو وجود محاضر سرقة أو ممارسة كهرباء، أو صرف معاش دون وجه حق.

وتتضمن أسباب الإيقاف أيضًا تجاوز الحدود المقررة للحيازة الزراعية وفق الضوابط المنظمة لاستحقاق الدعم التمويني.

لمزيد من التفاصيل:

التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين

ماذا تفعل إذا تم إيقاف بطاقتك التموينية؟

في حال إيقاف البطاقة، يجب أولًا معرفة السبب الرئيسي وراء القرار، ثم التوجه إلى الجهة المختصة المرتبطة بسبب الإيقاف لتسوية الموقف أو تصحيح البيانات.

وبمجرد إزالة سبب عدم الاستحقاق أو استكمال البيانات المطلوبة، يتم تحديث البيانات وإعادة دراسة الحالة وفق الإجراءات المعمول بها.

كيف تُحدث بيانات البطاقة التموينية؟

أتاحت وزارة التموين خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، لتسهيل الإجراءات على المواطنين دون الحاجة إلى التردد المتكرر على المكاتب التموينية.

ويتطلب تحديث البيانات تجهيز عدد من المستندات الأساسية، تشمل بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وإيصال كهرباء حديث، وقسيمة الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية، بالإضافة إلى بيانات جميع الأفراد المقيدين على البطاقة.

مستندات إضافية في بعض الحالات

إذا كان أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة، يجب تسجيل رقم كارت الخدمات المتكاملة ضمن البيانات المطلوبة.

ويتعين الإفصاح عن بيانات السيارة حال امتلاك الأسرة لمركبة، مع ضرورة التأكد من صحة جميع المعلومات المسجلة ومطابقتها للمستندات الرسمية لتجنب التعرض لإيقاف البطاقة مستقبلًا.

قيمة الدعم التمويني للفرد

يحصل المستفيد المقيد على البطاقة التموينية وفقًا للضوابط الحالية، على دعم بقيمة 50 جنيهًا للفرد حتى 4 أفراد، بينما يحصل الفرد الخامس وما يليه على 25 جنيهًا شهريًا.

ويتم صرف السلع التموينية من خلال آلاف المنافذ المعتمدة المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يشمل بقالي التموين ومنافذ مشروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية.

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