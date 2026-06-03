أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فتح باب الترشح لمبادرة "الأب القدوة 2026"، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، لتكريم النماذج المشرفة من الآباء الذين قدموا قصصًا ملهمة في العطاء والتربية وتحمل المسؤولية.

مواعيد التقديم لمبادرة الأب القدوة



قال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن آخر موعد لتلقي طلبات الترشح للمبادرة هو الاثنين 15 يونيو 2026، فيما جرى تحديد الثلاثاء 16 يونيو 2026 موعدًا نهائيًا لتسليم الملفات كاملة والمستندات المطلوبة.

أوضح العديسي أن مبادرة الأب القدوة تستهدف تكريم عدة فئات، بينها الأب الطبيعي الذي نجح في تربية أبنائه والوصول بهم إلى مستويات علمية واجتماعية متميزة، والأب لابن من ذوي الهمم الذي بذل جهودًا استثنائية في الرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي، إلى جانب الأب لأبناء بديل ممن تولوا رعاية أحد الأبناء من دور الرعاية وأحسنوا تنشئته كأحد أبنائهم.

شروط الترشح لمبادرة الأب القدوة



أشار مدير مديرية التضامن الاجتماعي إلى أن شروط الترشح تتضمن أن تقدم قصة الأب نموذجًا ملهمًا للكفاح والعطاء وتحمل المسؤولية، وألا يقل عمر الأب عن 50 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، مع اشتراط حصول جميع الأبناء على مؤهل عالٍ أو قيدهم بمراحل التعليم المختلفة.

وأضاف أن المبادرة تشترط ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة، مع استثناء أبناء المحافظات الحدودية من هذا الشرط، ومن بينها محافظة الوادي الجديد.

المستندات المطلوبة للتقديم لمبادرة الأب القدوة

طالب العديسي الراغبين في الترشح بتقديم استمارة الترشيح مستوفاة البيانات، وقيد عائلي حديث، وصورة بطاقة الرقم القومي للأب، وصورة المؤهل الدراسي، وصور مؤهلات الأبناء، إلى جانب المستندات الخاصة بذوي الهمم أو الحالات المرضية إن وجدت.

وأكد أن الطلبات غير المستوفاة للبيانات أو المستندات المطلوبة ستُستبعد، ولن يُنظر إلى أي طلب يرد بعد المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن التقديم يكون مباشرة بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، على أن تتولى لجنة مختصة برئاسة مدير المديرية فحص الطلبات المقدمة.