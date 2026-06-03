مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف خلال فصل الصيف، أكدت مصادر بقطاع الكهرباء أهمية مراعاة عدد من المعايير عند شراء التكييف، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل قيمة الفاتورة الشهرية.

وأوضحت المصادر أن اختيار التكييف المناسب لا يعتمد فقط على السعر أو العلامة التجارية، بل يجب مراعاة كفاءة الطاقة وقدرة الجهاز ومساحة المكان المراد تبريده.

وجاءت أبرز النصائح على النحو التالي:

1- اختيار التكييف الحاصل على أعلى مستوى في بطاقة كفاءة الطاقة، حيث يستهلك كهرباء أقل مقارنة بالأجهزة منخفضة الكفاءة.

2- تحديد القدرة المناسبة لمساحة الغرفة، لأن شراء جهاز بقدرة أكبر أو أقل من الاحتياج الفعلي يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وانخفاض كفاءة التشغيل.

3- الاعتماد على الأجهزة المزودة بتكنولوجيا الإنفرتر (Inverter)، التي تساعد على خفض استهلاك الكهرباء وتحافظ على درجة الحرارة المطلوبة بكفاءة أعلى.

4- التأكد من توافر خدمات الصيانة وقطع الغيار وسهولة الحصول عليها، للحفاظ على كفاءة الجهاز وإطالة عمره التشغيلي.

وشددت المصادر على أن حسن اختيار التكييف منذ البداية ينعكس بشكل مباشر على ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة مع زيادة الأحمال خلال أشهر الصيف، مشيرة إلى أن ضبط درجة الحرارة عند 24 درجة مئوية وإجراء الصيانة الدورية للفلاتر يساعدان أيضًا في تحقيق أفضل أداء وأقل استهلاك للطاقة.

وفي هذا الإطار، يقدم "مصراوي" أبرز النصائح التي يوصي بها خبراء الكهرباء قبل شراء التكييف:

1- راجع بطاقة كفاءة الطاقة

احرص على اختيار التكييف الحاصل على أعلى تصنيف في بطاقة كفاءة الطاقة، لأن الأجهزة الأعلى كفاءة تستهلك كهرباء أقل وتوفر في تكلفة التشغيل على المدى الطويل.

2- اختر القدرة المناسبة للمساحة

يجب تحديد قدرة التكييف وفقًا لمساحة الغرفة وعدد الأشخاص وطبيعة الاستخدام، إذ يؤدي اختيار جهاز بقدرة غير مناسبة إلى زيادة استهلاك الكهرباء وضعف كفاءة التبريد.

3- يفضل التكييف المزود بتكنولوجيا الإنفرتر

تساعد تقنية "الإنفرتر" على تشغيل الضاغط بكفاءة أعلى والتحكم في استهلاك الطاقة، ما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء مقارنة بالأجهزة التقليدية.

4- تأكد من خدمات الصيانة وقطع الغيار

قبل الشراء، تأكد من توافر مراكز الخدمة المعتمدة وقطع الغيار، لضمان الحفاظ على كفاءة الجهاز وتجنب الأعطال المتكررة.