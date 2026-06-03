أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتشهد حالة الطقس استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، وحارًا على السواحل الشمالية، مع أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة خلال ساعات الليل.

وقالت الهيئة في بيان: تتكاثر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد والصحراء الغربية يصاحبها استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وصحراء مطروح ومناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة ورعدية أحياناً على مناطق من الوجه البحري قد تمتد (بنسبة حدوث 20% تقريباً) إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 3 يونيو 2026 على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36 24.

السواحل الشمالية: 30 22.

شمال الصعيد: 39 26.

جنوب الصعيد: 42 29.