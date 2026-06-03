إعلان

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. موجة حارة وأمطار على هذه المناطق

كتب : محمد لطفي

06:00 ص 03/06/2026

حالة الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتشهد حالة الطقس استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، وحارًا على السواحل الشمالية، مع أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة خلال ساعات الليل.

وقالت الهيئة في بيان: تتكاثر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد والصحراء الغربية يصاحبها استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وصحراء مطروح ومناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة ورعدية أحياناً على مناطق من الوجه البحري قد تمتد (بنسبة حدوث 20% تقريباً) إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 3 يونيو 2026 على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36 24.

السواحل الشمالية: 30 22.

شمال الصعيد: 39 26.

جنوب الصعيد: 42 29.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

من السخنة إلى الغردقة.. خريطة أسعار رحلات وبرامج اليوم الواحد خلال صيف 2026
أخبار مصر

من السخنة إلى الغردقة.. خريطة أسعار رحلات وبرامج اليوم الواحد خلال صيف 2026
مخاطر استبدال وجبة العشاء بالفاكهة.. أبرزها ارتفاع السكر
نصائح طبية

مخاطر استبدال وجبة العشاء بالفاكهة.. أبرزها ارتفاع السكر
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
وجبة عشاء قد تساعد على خفض الكوليسترول المرتفع.. إليك مكوناتها
نصائح طبية

وجبة عشاء قد تساعد على خفض الكوليسترول المرتفع.. إليك مكوناتها
حبس أحمد الحداد زوج الفنانة هاجر أحمد في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ.. ما القصة؟
حوادث وقضايا

حبس أحمد الحداد زوج الفنانة هاجر أحمد في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ.. ما القصة؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - حبس صبري نخنوخ 4 أيام على ذمة التحقيق
خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل