أفادت وزارة خارجية سلطنة عُمان بأن بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية، بحث خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الجارين والعمل على تطويرها في مختلف المجالات، انطلاقاً من مبادئ حسن الجوار والروابط التاريخية والثقافية التي تجمع دول وشعوب المنطقة.

وفي ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها مؤخراً، جدد الوزيران التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.

كما أعرب الوزيران عن الأمل في أن تشهد المرحلة المقبلة جهوداً جادة وحثيثة من جميع الأطراف لضمان مناخ داعم ومستدام لمسار سياسي ودبلوماسي فاعل وبنّاء، حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها.