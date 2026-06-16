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"الإعلاميين" تفتح باب الحجز لمشروع "ظلال الشروق".. شروط وآليات التقديم

كتب : أحمد العش

07:31 م 16/06/2026

الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين

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أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، فتح باب الحجز رسميًا للسادة أعضاء النقابة، والتفاصيل الكاملة الخاصة بطرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع "ظلال الشروق" بمدينة الشروق، وذلك في إطار حرص النقابة على توفير خدمات اجتماعية وسكنية متميزة تواكب احتياجات الأعضاء وتدعم استقرارهم.

وأوضح بيان رسمي صادر عن النقابة أن هذا الطرح يأتي ضمن ما قدمته نقابة الإعلاميين في ملف الإسكان للسادة الإعلاميين أعضاء النقابة، والذي شهد خلال الفترة الأخيرة توفير عدد من المشروعات السكنية والمصيفية المتميزة، من بينها: السكن المصيفي بمدينة العلمين الجديدة، ومشروعات "جنة" بالقاهرة الجديدة و"جنة" بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع "سكن مصر" الإنتاج الإعلامي بحدائق أكتوبر، وذلك في إطار استراتيجية النقابة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات الأعضاء في مختلف المدن الجديدة.

ويأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات.

موقع المشروع ومواصفاته العمرانية

يقع مشروع "ظلال الشروق" بمدينة الشروق، ويتميز بموقع استراتيجي وتخطيط عمراني حديث، إلى جانب توفير خدمات متكاملة تشمل المرافق الأساسية والمساحات الخضراء.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة لأعضاء النقابة وأسرهم، بما يحقق جودة حياة أفضل داخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات.

رسوم وشروط التقديم لحجز الوحدات

حددت النقابة قيمة استمارة التقديم بـ500 جنيه، بالإضافة إلى 0.25% مصاريف إدارية عن كل وحدة، وفق الضوابط المعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية.

واشترطت أن يكون المتقدم عضوًا مقيدًا بالنقابة منذ عام على الأقل وبطاقة عضوية سارية، وألا يكون قد سبق له أو لأسرته الحصول على وحدة سكنية من النقابة أو وزارة الإسكان، مع الالتزام بعدم التصرف في الوحدة بالبيع أو التنازل إلا بعد مرور 3 سنوات من الاستلام أو سداد كامل القيمة.

آليات التقديم ومواعيده

يبدأ التقديم اعتبارًا من الثلاثاء 16 يونيو 2026، ولمدة أسبوعين فقط، من خلال مقر نقابة الإعلاميين الرئيسي في (2 شارع الزعيم غاندي – جاردن سيتي – بجوار السفارة الإيطالية).

وأكدت النقابة أن التخصيص سيتم وفق نظام أسبقية الحجز، مع الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات المحددة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأكدت نقابة الإعلاميين استمرارها في العمل على توفير مشروعات خدمية وسكنية تحقق الاستقرار الاجتماعي لأعضائها، وتدعم دور رسالتهم الإعلامية الواعية التي تليق بالدولة المصرية، من خلال التوسع في الخدمات التي تلبي تطلعات أعضاء النقابة وأسرهم.

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