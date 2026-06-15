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ماسبيرو يطلق فقرة إنسانية جديدة بمشاركة الدكتور مهاب مجاهد.. والطبيب يعلق -(فيديو)

كتب : أحمد العش

08:48 م 15/06/2026 تعديل في 08:59 م

دكتور مهاب مجاهد

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أعرب الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، عن سعادته بانضمامه إلى فقرة "حياتي" مع الإعلامي رامي رضوان، والتي تُذاع عبر شاشة ماسبيرو، مؤكدًا اعتزازه بالمشاركة في هذا العمل الإعلامي.

وقال "مجاهد" في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "سعيد جدًا بانضمامي إلى فقرة "حياتي" مع الصديق العزيز الإعلامي رامي رضوان على شاشة ماسبيرو".

وأضاف الطبيب النفسي: "ماسبيرو ليس مجرد رمز أيقوني أو شاشة عريقة، بل جزء من ذاكرة هذا الوطن ووجدان أبنائه، وصوتٌ رافق أجيالاً وساهم في تشكيل وعيها لعقود طويلة. لذلك أؤمن أن دعمه واجب وطني، وأن عودته إلى المكانة التي يستحقها مسؤولية وفخر في آنٍ واحد".

وتابع مهاب مجاهد قائلًا: "وأتشرف بأن أُسهم، ولو بقدرٍ يسير، في هذه المسيرة"، مختتمًا منشوره بقوله: "أراكم على خير مساء كل خميس بإذن الله".

ويذكر أن "حياتي" هي فقرة أسبوعية يتم عرضها مساء كل خميس عبر قناة مصر الأولى في برنامج من ماسبيرو، ويتم خلالها الوقوف على الجوانب النفسية للأفراد وكيف أثرت ضغوط الحياة على علاقات البشر، بالإضافة إلى الحديث عن كيفية الحفاظ على الصحة النفسية وسط تحديات الحياة بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات المشاهدين.

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من ماسبيرو رامي رضوان فقرة حياتي مهاب مجاهد الطب النفسي

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