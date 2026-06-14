شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات مبادرة "درع الأمان" التي تُنظم برعاية وزارة التضامن الاجتماعي ومجموعة وادي دجلة ومؤسسة SAFE، بهدف تعزيز ثقافة الحماية والوقاية للأطفال ودعم الأسرة المصرية.

حضر الفعالية المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحنان مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي نائبًا عن وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبد الصمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ومستشار شيخ الأزهر السابق، وهشام غراب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية، والدكتور ريمون عهدي الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية وشركة أندية وادي دجلة، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكد محافظ القاهرة، خلال كلمته، أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق هدف إنساني ومجتمعي يتمثل في توفير بيئات آمنة للأطفال والأسر، وإعداد أجيال قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وأشار إلى أن الأطفال يمثلون الثروة الحقيقية للمجتمع، وأن الاستثمار في حمايتهم ورعايتهم وتنشئتهم بشكل سليم يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن، موضحًا أن برنامج "درع الأمان" يستهدف نشر ثقافة الحماية والوقاية، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية توفير بيئات آمنة للأطفال، والحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها، فضلًا عن دعم الأسر وتمكينها من أداء دورها التربوي والاجتماعي بكفاءة.

وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري باعتباره محور التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى حماية الأطفال ودعم الأسرة المصرية وتحسين جودة حياة المواطنين، في إطار رؤية تستهدف بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا واستقرارًا.

وأوضح المحافظ أن البرنامج يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز مفاهيم الحماية المجتمعية وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة، كما يعكس الدور الحيوي الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص عبر مبادرات المسؤولية المجتمعية الداعمة لخطط التنمية.

ووجه الدكتور إبراهيم صابر الشكر والتقدير إلى مجموعة وادي دجلة ومؤسسة SAFE على إطلاق المبادرة، كما أثنى على جهود الوزارات والهيئات والمؤسسات المشاركة، مؤكدًا أن حماية الأطفال وبناء مجتمع آمن مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع الأطراف.

وأعرب محافظ القاهرة عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات البرنامج في تعزيز الوعي المجتمعي ونشر أفضل الممارسات المتعلقة بحماية الأطفال، وتوفير بيئات أكثر أمانًا ودعمًا لهم، بما ينعكس إيجابًا على الأسرة المصرية والمجتمع بأكمله.