"بيلوي بوزه".. زكي عبدالفتاح يعلق على استبعاد مصطفي محمد من قائمة كأس العالم

مدرب حراس مصر السابق: من العدالة الكروية أن شوبير يبدأ أساسيا في كأس العالم2026

أكد زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على تقديم كرة هجومية ممتعة في كأس العالم، معرباً عن أمله في أن يبتعد الفراعنة عن الأسلوب الدفاعي البحت.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"أنا مش من الناس اللي بتحب الأسلوب الدفاعي البحت، وبصراحة أتمنى من كل قلبي إن منتخب مصر مايبقاش مجرد فريق بيكتفي بالدفاع العقيم إحنا عايزين نشوف كرة قدم حقيقية وجميلة تليق بينا".

وأضاف:"في ماتش البرازيل الأخير، اضطرينا نلعب بـ11 لاعب ورا الكرة لمدة 65 دقيقة كاملة وكنا بنعاني جداً في الاحتفاظ بالكرة، وأول ما نكسبها كانت بتترجع بسرعة جداً للبرازيل بسبب الضغط العالي بتاعهم".

وتابع مدرب حراس منتخب مصر السابق:" الأسلوب الدفاعي المبالغ فيه ده، أو اللي بنسميه "الأتوبيس قدام الـ18" ممكن أي فريق يلجأ له لما يقابل فريق أقوى عشان يصعّب عليه المباراة"..

وعن ظهور صلاح في ودية البرازيل:"في آخر 25 دقيقة من الماتش ولما رجع شوية لخط الوسط وبدأ يستلم الكورة ويوزع اللعب، شكل المنتخب اتغير تماما بقينا نشوف تبادل كرات حلو وتمريرات مظبوطة بينه وبين إمام عاشور، وبقينا فريق منظم بيلعب كرة قدم بجد وبيشكل خطورة".

وأكمل حديثه قائلاً:"أنا نفسي نلعب بالهوية الهجومية دي طول الـ90 دقيقة، كلنا فاكرين اللي حصل في مونديال إيطاليا 1990، رغم إننا خرجنا بتعادلين تاريخيين، لكن الصورة اللي وصلت للعالم كانت وحشة إن الكرة في مصر قائمة على تكدس 11 لاعب في الدفاع وإضاعة وقت، لدرجة إن أسلوب اللعب وقتها شون متعة البطولة وخلى الفيفا تعدل قوانين اللعبة وتمنع إن الحارس يمسك الكرة اللي جاية من زميله، بعد ما كابتن أحمد شوبير كان بيستخدم الطريقة دي بشكل مبالغ فيه لإضاعة الوقت".

وواصل زكي؛"منتخب مصر عنده إمكانيات ولاعبين يقدروا يقدموا كرة هجومية ممتعة، ومينفعش نكتفي بالدفاع".

وأتم تصريحاته قائلاً:"أنا متفهم الكابتن حسام حسن دلوقتي لأن هدفه الأساسي هو النتيجة في كأس العالم لكن نفسي بعد البطولة واستمراره في منصبه إننا نتحول لكرة هجومية ممتعة، لأن المكسب هييجي مع الأداء الحلو".