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انتشال شخصين وطفل في حادث سيارة ترعة المريوطية والبحث عن آخرين

كتب : محمد شعبان

10:29 م 14/06/2026

موقع حادث سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالجيزة

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كشف مصدر مطلع عن آخر تطورات واقعة سقوط سيارة بترعة المريوطية جنوب الجيزة، مساء الأحد، مشيرا إلى انتشال شخصين وطفل من قاع الترعة مع استمرار البحث عن مفقودين آخرين.

مأساة جديدة بترعة المريوطية

تعود البداية إلى تلقي مدير قطاع الجنوب إخطار من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة بترعة المريوطية بين قريتي العزيزية وأبو صير نطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة.

تحرك عاجل من الشرطة

على الفور، دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق الإنقاذ النهري مدعوما بمعدات مجلس المدينة لانتشال الضحايا ورفع السيارة المنكوبة من الترعة.

حصيلة أولية للضحايا

وحسب المعلومات الأولية، انتشلت القوات 3 من مستقللي السيارة بنهم طفل، فيما يواصل رجال الإنقاذ جهود البحث لانتشال آخرين فقودين وسط انتشار رجال الشرطة والمرور.

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ترعة المريوطية سيارة حادث الجيزة

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