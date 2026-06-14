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وزير الخارجية يبحث مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان

كتب : وكالات

10:32 م 14/06/2026

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

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التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، مع يوانيس كارياداس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات كوبيلوزوس، وذلك في مستهل زيارته إلى بروكسل، لبحث مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.

وبحسب بيانصادر عن وزارة الخارجية المصرية، أكد عبد العاطي، على الاهتمام الذي توليه مصر للمشروع، والذي يعد مشروعا طموحا لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة لأول مرة من مصر إلى اليونان ومنها إلى الدول الأوروبية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا ويعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان.

وأشار عبد العاطي إلى التنسيق القائم في هذا الشأن مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدًا دعم مصر الكامل للمشروع وحرصها على دفعه إلى مراحل التنفيذ المختلفة.

واستمع الوزير إلى عرض من الرئيس التنفيذي للمجموعة حول آخر التطورات التمويلية والتنفيذية الخاصة بالمشروع، معربًا عن تطلعه لتوسيع نشاط مجموعة كوبيلوزوس في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة بما يتجاوز مشروع الربط الكهربائي، خاصة في مجالات الطاقة والغاز، بالإضافة إلى تطوير المطارات.

كما استعرض وزير الخارجية الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تمنحها الحكومة المصرية في إطار سياسة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، معربًا عن تطلعه إلى قيام المجموعة بتأسيس مكتب لها في مصر بهدف التوسع في نطاق التعاون بين الجانبين.

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مصر واليونان لربط الكهربائي طاقة المتجددة لطاقة المتجددة

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