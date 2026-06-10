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المصل بـ600 جنيه.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة تفاقم أزمة "الكلاب الضالة"

كتب : نشأت حمدي

12:33 م 10/06/2026

الكلاب الضالة

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أكدت الدكتورة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، أن تكلفة الأمصال الخاصة بعلاج من يتعرضون لعقر الكلاب، أصبحت تمثل عبئًا على الدولة، في ظل تسجيل 200 حالة إصابة يوميًا.

ارتفاع تكلفة علاج حالات عقر الكلاب

قالت النائبة، خلال مناقشة طلبات إحاطة بشأن تصاعد أزمة انتشار الكلاب الضالة، إن المصل، الذي يؤخذ 5 مرات في الحالة الواحدة، يتكلف 600 جنيه، وهو ما يعني زيادة كبيرة في تكلفة علاج الحالات التي تتعرض لعقر الكلاب.

وكشفت النائبة عن أن تكلفة العلاج في مركز واحد لعلاج السعار بمدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، وصل إلى مليون جنيه شهريًا، مطالبة بإنشاء ملاجئ للكلاب في جميع المحافظات، لتفادي هذه المشكلة.

وانطلق منذ قليل اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشأن إشكالية زيادة الكلاب الضالة.

وشهد الاجتماع نظر طلبات إحاطة مقدمة من النائبات إيلاريا سمير حارص، والدكتورة نسرين عمر، ويارا عفت، بشأن زيادة أعداد الكلاب الضالة في الشوارع وما ترتب عليه من ارتفاع حالات العقر بين المواطنين، مع المطالبة بتكثيف حملات التطعيم، وتنظيم عمل الملاجئ الخاصة بإيواء الكلاب الضالة، وتحديد الجهة المسؤولة عن الإشراف عليها.

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