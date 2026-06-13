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يلاقي منتخب أمريكا نظيره منتخب باراجواي اليوم السبت 13 يونيو، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بالبطولة.

وتقام مباراة الولايات المتحدة أمام باراجواي، على ستاد "صوفي" بأمريكا، في تمام الساعة الرابعة صباحا.

تشكيل الولايات المتحدة الرسمي لمواجهة باراجواي:

حراسة المرمى: مات فريز.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، كريس ريتشاردز، أنتوني روبنسون، تيم ريم، أليكس فريمان.

خط الوسط: تايلر آدامز، ويستون ماكيني، مالك تيلمان.

خط الهجوم:كريستيان بوليسيتش، فولارين بالوجون.

وفي المقابل جاء تشكيل منتخب باراجواي كالتالي:

حراسة المرمى: أورلاندو جيل.

خط الدفاع: عمر ألديريتي، خوان خوسيه كاسيريس، جونيور ألونسو، جوستافو جوميز.

خط الوسط: دييجو جوميز، ميجيل ألميرون، أندريس كوباس، داميان بوباديلا.

خط الهجوم: أنطونيو سانابريا، خوليو إنسيسو.

أبرز أحداث مباراة الولايات المتحدة وباراجواي في كأس العالم 2026

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: بوبديلا يسجل الهدف الأول لمنتخب أمريكا في مرمى باراجوي بالخطأ في مرماه

الدقيقة 29: هدف ملغي للولايات المتحدة الأمريكية بداعي التسلل

الدقيقة 31: بالوجون يسجل الهدف الثاني للمنتخب الأمريكي في مرمى باراجوي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: بالوجون يسجل الهدف الثالث لأمريكا في مرمى باراجوي

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول