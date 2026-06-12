أكد الدكتور جمال مصطفى سعيد، أستاذ الجراحة بالقصر العيني، أن التطورات الحديثة في علاج السرطان تعتمد بشكل كبير على فهم آلية عمل الخلايا داخل جسم الإنسان، خاصة ما يتعلق بالحمض النووي والشفرات الوراثية.

وأضاف سعيد خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جسم الإنسان يتكون من مليارات الخلايا، وكل خلية تحتوي على نواة تضم الحمض النووي المسؤول عن أوامر بناء الجسم.

وأشار أستاذ الجراحة إلى أن الحمض النووي يتكون من شفرات وراثية، والتحول لخلية سرطانية يرتبط بظهور شفرات غير طبيعية أو طفرات جينية تخرج الخلية عن السيطرة.

وتابع أن "هذه الشفرات غير الطبيعية يمكن الاستفادة منها في تطوير وسائل علاجية حديثة للسرطان، عبر الحمض النووي الريبي الرسول.

وشدد الدكتور جمال مصطفى سعيد على أن الجسم يمتلك آلية معقدة لنقل المعلومات الوراثية من النواة إلى أماكن تصنيع البروتينات.

وأكد أستاذ الجراحة بالقصر العيني أن فهم هذه الآليات يفتح آفاقًا جديدة لعلاجات مبتكرة تعتمد على تعديل الشفرات الوراثية.