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231 مسيّرة في سماء روسيا.. موسكو تعلن إحباط هجوم أوكراني واسع

كتب : مصطفى الشاعر

11:06 ص 12/06/2026

الدفاعات الروسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت خلال الليلة الماضية من إحباط هجوم جوي واسع شنّته أوكرانيا، عبر اعتراض وإسقاط 231 طائرة مسيّرة استهدفت مناطق متعددة داخل الأراضي الروسية، إضافة إلى أجواء بحر آزوف.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة،، إن عمليات الاعتراض شملت عددا من المقاطعات والمناطق الروسية، من بينها "أستراخان وبيلجورود وبريانسك وفورونيج وكالوغا وكورسك وليبيتسك وروستوف وسامارا وساراتوف وسمولينسك وتولا وأوليانوفسك وموسكو"، إلى جانب جمهوريتي القرم وتتارستان.

مسيّرات استهدفت موسكو

من جانبه، أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية منذ بداية اليوم، مشيرا إلى استمرار جهود التصدي للهجمات الجوية.

هجمات أوكرانية متواصلة

تشهد المناطق الحدودية الروسية، إلى جانب بعض المناطق الداخلية، هجمات متكررة تُنفذها القوات الأوكرانية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، وتستهدف وفق الرواية الروسية أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومرافق للطاقة ومؤسسات صناعية.

موسكو: ضرباتنا تستهدف مواقع عسكرية فقط

في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تُواصل تنفيذ ضربات ضد أهداف عسكرية داخل أوكرانيا، موضحة أن العمليات تركز على المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه وصواريخ وطائرات مسيّرة.

تصعيد مستمر في الحرب

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات بين موسكو وكييف، مع تصاعد وتيرة الهجمات الجوية المتبادلة خلال الأشهر الأخيرة، وتوسع نطاق استخدام الطائرات المسيّرة في استهداف العمق لدى الطرفين.

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