أكد خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن نجاح الدولة في اختراق أسواق تصديرية جديدة يحمل أهمية استراتيجية بالغة للاقتصاد الوطني، باعتباره رافداً رئيسياً لتدفقات النقد الأجنبي ودعم الخزانة العامة، مشيراً إلى أن فتح السوق الأفغاني مؤخراً يمثل خطوة واعدة لتعزيز انتشار وحضور الحاصلات المصرية في الخارج.

وقال "جاد"، في اتصال هاتفي عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن الدولة المصرية باتت في صدارة القوى التصديرية الكبرى عالمياً، بفضل الثقة الدولية المتنامية في جودة محاصيلها، موضحاً أن خريطة الصادرات الزراعية تغطي حالياً أكثر من 420 سلعة متنوعة تتدفق بانتظام نحو مختلف الأسواق العالمية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الحجر الزراعي نجح منذ بداية عام 2026 في فتح 21 سوقاً جديدة أمام المنتجات المصرية، وهو ما يقارب حصيلة عام 2025 بالكامل والتي بلغت 25 سوقاً، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس طفرة غير مسبوقة وغير نمطية في ملف الصادرات.

وأوضح أن حجم الصادرات الزراعية تجاوز حاجز الـ 5 ملايين طن حتى الآن، لافتاً إلى أن التوسع في الأسواق الخارجية يمثل قوة دفع قوية لتنمية الصناعات الزراعية التصديرية، وينعكس إيجاباً على عوائد المزارعين والمستثمرين، فضلاً عن تعظيم الموارد السيادية للدولة.

وذكر أن هذا التميز هو نتاج جهود مشتركة وعمل دؤوب للمزارع والمستثمر المصري، مشدداً على أن الانفتاح على منافذ توزيع عالمية جديدة يسهم بشكل مباشر في خلق فرص نمو وتوسع واعدة للقطاع الزراعي بأكمله.

واستطرد جاد" كاشفاً عن خطة الوزارة للفترة المقبلة، والتي ترتكز على فتح أسواق جديدة لمجموعة من الخضروات والمحاصيل، لا سيما في ظل وجود فائض إنتاجي كبير مهيأ للتصدير وفي مقدمته "الطماطم"، معلناً أنه من المقرر تدشين عمليات تصدير "الطماطم المجففة" قريباً، بالتوازي مع جهود تحسين الجودة، وتخفيض متبقيات المبيدات، والتوسع في نظام تكويد المزارع لرفع التنافسية الدولية.

واختتم المتحدث باسم الوزارة تصريحاته بالإشارة إلى أن ريادة المنتج الزراعي المصري عالمياً ما هي إلا ثمرة تكامل وتنسيق وثيق بين الأطراف الإنتاجية والجهات الرقابية والفنية، وفي مقدمتها الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء.

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