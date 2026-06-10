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سعيد إمبابي: تراجع الذهب "خسارة رقمية" مؤقتة.. ولا تبيعوا مدخراتكم تحت ضغط الهلع

كتب : داليا الظنيني

08:59 م 10/06/2026

سعيد امبابي

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أوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن الهبوط الأخير في أسعار الذهب يعود بشكل مباشر إلى تبعات المواجهات الأمريكية الإيرانية التي اندلعت في فبراير الماضي، واصفاً المعدن الأصفر بأنه وقع ضحية ورهينة لهذه التوترات الجيوسياسية الراهنة.

تأثير أزمة الطاقة على بريق المعدن الأصفر

قال إمبابي، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على شاشة قناة "أزهري"، إن الأولوية القصوى للدول في الوقت الحالي تركزت حول تأمين مصادر الطاقة والمحروقات؛ الأمر الذي أدى إلى توجيه رؤوس الأموال والسيولة النقدية نحو هذا القطاع على حساب الذهب، وهو ما تسبب في تراجع أسعاره على المستويين المحلي والعالمي.

الذهب أداة استراتيجية تتأثر بالصراعات

أضاف المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" أن الذهب لن يفقد قيمته كأداة استثمارية بعيدة المدى، مشيراً إلى أن موجة الانخفاض الحالية هي ظرف استثنائي ومؤقت يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستمرار حالة الاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة.

نصيحة للمستثمرين: احذروا البيع الدافع للهلع

تابع إمبابي موجهاً رسالة طمأنة للمستثمرين والمدخرين، إذ أكد أن الذين اشتروا الذهب بغرض الاستثمار المتوسط أو الطويل الأجل ليس لديهم ما يخشونه، مستطرداً بأن الهبوط الحالي ما هو إلا "خسارة دفترية" على شاشات التداول فقط، ولن تصبح خسارة حقيقية إلا إذا استسلم العميل للذعر وقرر البيع.

الصبر مفتاح الأمان الاستثماري

اختتم تصريحاته بالدعوة إلى التمسك بالمدخرات والتحلي بالصبر، معقباً بأن التعامل مع الذهب يجب أن يكون بنفس منطق العقارات أو الشهادات البنكية، مشددًا على أن المعدن النفيس سيعاود الصعود واسترداد عافيته فور هدوء النزاعات وعودة حركة الملاحة الدولية إلى مسارها الطبيعي.

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