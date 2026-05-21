أعلن حسن رداد وزير العمل، بدء صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي 767 مليونًا و613 ألف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.



صرف المنحتين يبدأ اليوم عبر مكاتب البريد

أوضح وزير العمل، أن صرف المنحتين يبدأ اعتبارًا من الساعة 12 ظهر اليوم الخميس 21 مايو 2026، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة بجميع المحافظات، ويستمر لمدة شهر كامل، باستخدام بطاقة الرقم القومي.

وأكد الوزير، أن عدد المستفيدين من المنحتين يبلغ 255 ألفًا و871 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى الوزارة من خلال الشركات والمقاولين، بواقع 3000 جنيه لكل عامل.



منحة عيد الأضحى ومنحة استثنائية جديدة

أشار إلى أن المبالغ المقرر صرفها تشمل المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2026، إلى جانب المنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأضاف أن الحزمة تضمنت أيضًا مجانية استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة، دعمًا للعمالة غير المنتظمة وتسهيل دمجها في سوق العمل الرسمي.

383 مليون جنيه قيمة كل منحة

أوضح أن قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بكل منحة بلغت 383 مليونًا و806 آلاف و500 جنيه، يتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة.

وأكد أن صرف المنحتين معًا يعكس حرص الدولة على تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة خلال المناسبات والأعياد، في إطار جهود توفير حياة كريمة وآمنة للعمالة غير المنتظمة.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

شدد الوزير على استمرار وزارة العمل في تنفيذ خطة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها شريحة مهمة من قوة العمل والإنتاج داخل المجتمع، مؤكدًا مواصلة تقديم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة خلال الفترة المقبلة.