وزير الأوقاف: بث تسجيل نادر للمنشاوي عبر إذاعة القرآن حدث مهم

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:46 م 01/06/2026

الشيخ محمد صديق المنشاوي

تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - بخالص التهنئة إلى إذاعة القرآن الكريم، بمناسبة إذاعة تسجيلات نادرة للقارئ الخاشع الشيخ محمد صديق المنشاوي تُذاع لأول مرة بعد ما يقرب من ستة عقود على اعتمادها، في خطوة تُجسد الوفاء لتراث دولة التلاوة المصرية، وتعيد تقديم أحد كنوزها الخالدة للأجيال الجديدة.

وأوضح في بيان، الاثنين، أن إذاعة هذه التسجيلات يمثل حدثًا مهمًّا في مسيرة الحفاظ على التراث القرآني المصري، بما تحمله من قيمة روحية وتاريخية، خاصة أنها تكشف جانبًا من شخصية القارئ العظيم (رحمه الله)، الذي بلغ في الإتقان مبلغًا دفعه إلى إعادة تسجيل عدد من المقاطع القرآنية، رغم اعتمادها وإشادة لجنة الاستماع بها، ابتغاء الوصول إلى الصورة التي يرضاها لكتاب الله عز وجل. وسيظل الشيخ محمد المنشاوي واحدًا من أعظم أعلام التلاوة في تاريخ الأمة الإسلامية، بما تميز به من خشوع نادر، وأداء صادق، ومدرسة متفردة استطاعت أن تسكن وجدان الملايين داخل مصر وخارجها.

ولفت إلى أن الدور التاريخي لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة جدير بالحفاوة والتقدير بوصفها من منارات القوة الناعمة المصرية، وحصنًا أصيلًا لحفظ الهوية، ونشر التلاوة المصرية الوسطية المعتدلة، وبث الفكر المستنير. ومن هنا كانت العناية بتراث هذه الإذاعة الأثيرة على القلوب والأسماع بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيقها الإلكتروني الفائق التميز في حفل ليلة القدر من رمضان ١٤٤٧ للهجرة، هديةً لمصر وللعالم؛ حتى فاقت مرات تنزيله عشرات الملايين في غضون أيام بشتى أنحاء العالم.

ودعا وزير الأوقاف، أن يرحم الله الشيخ محمد صديق المنشاوي، وكل أعلام دولة التلاوة المصرية، الذين حملوا رسالة القرآن الكريم بأمانة وإخلاص، وتركوا تراثًا سيظل خالدًا في ذاكرة الأمة ووجدانها.

