كشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، النقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، أن محافظة الشرقية تصدرت محافظات الجمهورية في توريد القمح المحلي للحكومة منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي، بإجمالي نحو 650 ألف طن، فيما جاءت محافظة المنيا في المركز الأول بين محافظات الوجه القبلي بعد توريد نحو 500 ألف طن قمح حتى الآن.

وأضاف حسين أبو صدام، في بيان اليوم الأحد، أن محافظة بني سويف وردت نحو 270 ألف طن قمح، تلتها الفيوم بنحو 230 ألف طن، ثم سوهاج بإجمالي 170 ألف طن، فيما بلغت الكميات الموردة من محافظة الغربية نحو 200 ألف طن، ومن محافظة المنوفية أكثر من 140 ألف طن.

وأشار إلى أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها إلى الجهات الحكومية منذ بدء الموسم بلغت نحو 4.2 مليون طن، بزيادة تتجاوز 600 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي، مؤكدًا أن عمليات التوريد مستمرة حتى منتصف أغسطس المقبل، في ظل استهداف الحكومة استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.

وأوضح أن عمليات التوريد تشهد متابعة يومية من الجهات الحكومية المختصة لتذليل العقبات أمام الموردين وضمان تحقيق المستهدف من الكميات المقرر استلامها خلال الموسم الجاري.

وأكد أبو صدام أن موسم القمح الحالي يعد الأفضل في تاريخ زراعة القمح بمصر، سواء من حيث المساحات المنزرعة أو الإنتاجية المتوقعة، موضحًا أن المساحة المنزرعة تجاوزت 3.7 مليون فدان، مقابل نحو 3.2 مليون فدان خلال الموسم الماضي، بزيادة تزيد على 500 ألف فدان.

وشدد النقيب العام للفلاحين على أن عمليات التوريد تسير بانتظام وسلاسة في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لدعم الموردين وصرف مستحقاتهم المالية في أسرع وقت.