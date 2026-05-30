بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، طرح الطماطم بسعر 20 جنيهًا للكيلوجرام داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، في إطار جهودها لزيادة المعروض من السلع الأساسية والمساهمة في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتنفذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة خطة طرح الطماطم بالمجمعات الاستهلاكية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير الخضروات الأساسية بأسعار مناسبة للمستهلكين.

تفاصيل المرحلة الأولى من خطة "التموين" لمواجهة ارتفاع أسعار الطماطم

وتشمل المرحلة الأولى من الطرح فروع المجمعات الاستهلاكية بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، على أن يتم التوسع تدريجيًا في ضخ الكميات بمختلف المحافظات وفقًا لخطة توزيع تضمن استمرارية توافر المنتج للمواطنين.

وأكدت وزارة التموين أن هذه الخطوة تأتي استجابة للارتفاعات التي شهدتها أسعار الطماطم في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، بما يسهم في تعزيز المعروض وتحقيق التوازن السعري والحد من أية زيادات غير مبررة.

وشددت "الوزارة" على استمرار متابعة الأسواق وتوافر السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، مع التدخل من خلال المنافذ التابعة لها كلما دعت الحاجة، لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

وتواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين طرح العديد من السلع الغذائية والخضروات بأسعار تنافسية، ضمن خطة الوزارة لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

مجلس الوزراء ينفي وجود نقص في السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية

التموين: مخزون السلع الغذائية آمن ويكفى لفترات طويلة

آخر موعد لصرف منحة رمضان على بطاقة التموين.. 400 جنيه شهريًا