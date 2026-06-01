تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

هل هناك نية لرفع أسعار الكشف الطبي؟.. نقيب الأطباء يوضح

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام أطباء مصر، أن مقترح الأمين العام المساعد للنقابة برفع قيمة الكشف الطبي إلى 500 جنيه للأخصائي وألف جنيه للاستشاري لم يناقش من الأساس داخل النقابة.

أسامة كمال: عودة ماسبيرو تمثل استعادة للريادة الإعلامية التي تصدرتها مصر

قال الإعلامي أسامة كمال، إن ماسبيرو يمثل بيت الشعب المصري، مؤكدًا أن المبنى ليس مجرد حجارة بل تاريخ ممتد من الفكر والحرية والعطاء، وأنه الصوت الرسمي الوحيد للإعلام المصري.

أستاذ بجامعة هارفارد: علاج جديد يخفف عن أطفال السكرى بالاستنشاق بدل الحقن

أكد الدكتور أسامة حمدى، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن هناك علاجًا جديدًا يمثل بشرى سارة للأطفال المصابين بالسكرى، حيث يخفف عنهم عبء الحقن المتكرر بمعدل 3 أو 4 مرات يوميًا.

أزهري: الجدل حول حج المشاهير انشغال بالناس وترك لإصلاح النفس

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن ما أثير من جدل واسع على مواقع التواصل بشأن تكرار بعض المشاهير لأداء فريضة الحج يعكس فهمًا غير دقيق لطبيعة هذه الشعيرة العظيمة ومقاصدها الروحية.

رامي رضوان: فقرة يومية في برنامج "من ماسبيرو" باسم حديث المدينة

أكد الإعلامي رامي رضوان، أن فقرة "حديث المدينة" اليومية ستكون مساحة مفتوحة للنقاش في كل القضايا المطروحة على الساحة السياسية والمجتمعية.

وأضاف رضوان، خلال برنامج "من ماسبيرو" عبر القناة الأولى المصرية، أن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي ومطلوب مؤكدًا أن هذا الاختلاف لا يمنع الحوار بل يزيده متعة.