قال الإعلامي أسامة كمال، إن ماسبيرو يمثل بيت الشعب المصري، مؤكدًا أن المبنى ليس مجرد حجارة بل تاريخ ممتد من الفكر والحرية والعطاء، وأنه الصوت الرسمي الوحيد للإعلام المصري.

وأضاف كمال، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير في أولى حلقات برنامج "من ماسبيرو" عبر القناة الأولى، أن رحلته الإعلامية بدأت من الإذاعة المصرية عبر البرنامج الأوروبي، حيث كانت مصر كلها تستمع للإذاعة، مشيرًا إلى أنه ظل متمسكًا بالإذاعة حتى عام 2010 رغم عمله في التلفزيون، مؤكدًا: "كل حاجة بماسبيرو ليها طعم تاني".

وأشار إلى أن عودة ماسبيرو بقنواته الكثيرة وبرامجه المتنوعة تمثل استعادة للريادة الإعلامية التي كانت مصر دائمًا تتصدرها، موضحًا أن أبناء ماسبيرو اليوم قادرون على مخاطبة الشعب المصري والشعوب العربية كما فعل جيل الرواد الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ الإعلام.

وتابع الإعلامي الكبير أن المسؤولية اليوم تقع على الجيل الجديد من الإعلاميين، الذين يجب أن يقدموا محتوى عظيم يصل إلى قلوب وعقول الناس، مشيرًا إلى أن من بينهم الإعلامي أحمد سمير الذي وصفه بالمتألق، مؤكدًا أن وجوده في "من ماسبيرو" يعكس قدرة الشباب على حمل الراية.

وشدد كمال على أن الإعلاميين في ماسبيرو هم الوحيدون الذين يحق لهم القول إنهم يعملون في تلفزيون جمهورية مصر العربية، موضحًا أن هذه مسؤولية كبيرة تتطلب بذل كل الجهد لتقديم محتوى يليق باسم مصر ويعبر عن صوتها الرسمي أمام العالم.

وأكد الإعلامي أحمد سمير أن البرنامج الجديد يمثل مسؤولية ضخمة، لأنه مرتبط باسم ماسبيرو الذي يعد رمزًا للتاريخ والمكانة، مشيرًا إلى أن فريق العمل يسعى لتقديم محتوى مختلف وسريع الإيقاع يواكب تحديات العصر، خاصة مع انتشار الإنترنت والسوشيال ميديا، وأن شعار البرنامج "من الناس لكل الناس" يعكس الهدف الحقيقي في الوصول إلى الجمهور المصري والعربي.