أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الزعل يكسر القلب، وأنه يجب على كل شخص ألا يُحزن زوجته أو ابنته أو حبيبته، مشيرًا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء وقال: "رفقًا بالقوارير".

وقال شعبان خلال برنامجه "حتى يتبين" إن عضلة القلب لدى السيدات أقوى من عضلة القلب لدى الرجل، وأن السيدات لديهن حماية فسيولوجية ناتجة عن هرمونات الأنوثة حتى سن الـ45، مما يجعلهن أقل عرضة لأمراض القلب في هذه المرحلة العمرية.

وأضاف أن السيدات عندما يدخنّ أو يتنافسن مع الرجال وينفعلن بشدة، ففي هذه الحالة قد يفقدن هذه الحماية الطبيعية، وقد يُصاب القلب بالوجع، محذرًا من أن التدخين والانفعال الشديد يزيلان هذه الحماية ويعرضان القلب للمخاطر.

ونصح الجميع بالابتعاد عن الزعل أو الأشياء التي قد تؤدي إلى أزمات قلبية، مشددًا على أن القلب معرض للضغوط، وأن الله جعل الوجع والألم مؤشرًا على أمور قد تكون صعبة، داعيًا إلى الحفاظ على هدوء القلب والرفق بالآخرين، خاصة النساء.

