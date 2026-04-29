أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تخريج 100 متعافٍ جديد من تعاطي المواد المخدرة بمركز "العزيمة" بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بحضور عمرو لاشين وعمرو عثمان، في إطار تنفيذ المحور العلاجي للاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات.

وشهدت الفعالية، بحسب بيان صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأربعاء، تسليم شهادات التكريم للمتعافين، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم الكامل لهم بعد التعافي، من خلال برامج التأهيل والتدريب على الحرف المهنية التي يحتاجها سوق العمل، إلى جانب المساعدة في إنشاء مشروعات صغيرة ضمن خدمات ما بعد العلاج المجاني.

واستمع محافظ أسوان ومدير الصندوق، إلى تجارب المتعافين، الذين أعربوا عن تقديرهم للخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة داخل مراكز «العزيمة»، والتي تشمل برامج نفسية وسلوكية ومهنية وفق أعلى المعايير، فضلًا عن أنشطة رياضية وترفيهية تسهم في إعادة دمجهم بالمجتمع.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على توفير بيئة داعمة للمتعافين، مشيرًا إلى تخصيص محال تجارية لبعضهم، إلى جانب توفير برامج تدريبية بالتعاون مع مديرية العمل لتأهيلهم لسوق العمل في مجالات متعددة، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويحولهم إلى عناصر منتجة.

من جانبه، وجه مدير صندوق مكافحة الإدمان رسالة للمتعافين، أكد خلالها أن الاستمرار في التعافي يمثل التحدي الأكبر، مشددًا على أن كل يوم دون تعاطٍ يُعد إنجازًا حقيقيًا، في ظل استمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم بعد العلاج.

وأوضح أن البرنامج التأهيلي داخل مراكز "العزيمة" يعتمد على منظومة متكاملة تشمل العلاج النفسي والسلوكي، وبرامج منع الانتكاسة، والتأهيل المهني من خلال "العلاج بالعمل"، إلى جانب التأهيل البدني عبر الأنشطة الرياضية، فضلًا عن برامج الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي.

يُذكر أن مركز «العزيمة» بأسوان يُعد من أحدث مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان، حيث يضم بنية متكاملة تشمل قاعات دعم نفسي، وصالات رياضية، وورش تدريب مهني، ومرافق ترفيهية، بما يجعله نموذجًا متطورًا لمراكز العلاج وفق المعايير العالمية.