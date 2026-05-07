الأحوال الشخصية.. نقيب المأذونين: فسخ الزواج خلال 6 أشهر مخالف للشريعة

كتب : حسن مرسي

10:45 م 07/05/2026

إسلام عامر، نقيب المأذونين

أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يشهد جدلًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بمادة فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر.

إسلام عامر: عقد الزواج لا يجوز تحديده بمدة

أضاف نقيب المأذونين، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الزواج قائم على الاستمرارية مدى الحياة حتى وقوع الطلاق، ولا يجوز تحديده بمدة زمنية.

وأشار إلى أن العقد المحدد بمدة يشبه "عقد التجربة"، وهو باطل ومخالف للشريعة لأنه يتعارض مع مبدأ الديمومة في عقد الزواج.

وتابع أن المادة تنص على أحقية الزوجة في طلب فسخ العقد خلال 6 أشهر إذا ثبت ادعاء الزوج صفات غير حقيقية، بشرط عدم وجود حمل.

وشدد النقيب على أن موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من أخرى ليست شرطًا شرعيًا، وإنما يتم إبلاغها فقط.

وأكد نقيب المأذونين أنه لا يمكن توثيق موافقة الزوجة الأولى رسميًا، معلقًا: "مراته هتقتله لو حاول يعمل كده".

إسلام عامر نقيب المأذونين قانون الأحوال الشخصية فسخ عقد الزواج

