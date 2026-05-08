أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن المقصد السياحي المصري يتمتع بتنوع كبير يجعله من أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك أنماطًا ومنتجات سياحية متعددة تلبي اهتمامات مختلف السائحين من مختلف الأسواق الدولية.

وأوضح "فتحي"، في تصريحات لمصراوي على هامش فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، المنعقدة على متن باخرة تعبر قناة السويس، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية وقادة قطاعي السياحة والآثار، أن الدولة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز تنافسية المقصد المصري من خلال تطوير الخدمات السياحية، وتحسين جودة التجربة المقدمة للسائحين، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الترويج وإدارة المقاصد السياحية.

وأشار إلى أن قطاع السياحة المصري يشهد معدلات نمو إيجابية وارتفاعًا في متوسط إنفاق السائح، رغم التحديات الجيوسياسية والأحداث التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار وتنوع سياحي يسهم في الحفاظ على قوة القطاع واستمرار جاذبية المقصد المصري أمام الأسواق العالمية.

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تطوير البنية التحتية السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، مع تعزيز مفاهيم الاستدامة والحفاظ على التراث، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة ويرفع من تجربة الزائر داخل المقصد المصري.

وشدد وزير السياحة والآثار، على أن الدولة تستهدف جذب شرائح جديدة من السائحين، وزيادة متوسط مدة الإقامة ومعدلات الإنفاق، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.