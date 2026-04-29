إنجاز دولي.. هيئة الدواء تحصل على عضوية دستور الأدوية الأمريكي

كتب : أحمد جمعة

02:05 م 29/04/2026

قالت هيئة الدواء المصرية إنها حصلت على عضوية دستور الأدوية الأمريكي، وهو ما يتيح لها حق التصويت، معتبرة أن ذلك "خطوة استراتيجية تعكس التطور المتسارع لمنظومة الدواء في مصر".

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، يُمثل هذا الانضمام إنجازا نوعيا يجسد الثقة الدولية المتزايدة في كفاءة المنظومة الرقابية المصرية، ويؤكد قدرتها على تطبيق أحدث المعايير العالمية في مجال تنظيم وتداول المستحضرات الدوائية، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة صناعة الدواء عالميًا.

وأوضح البيان أن هذه العضوية تكتسب أهمية خاصة، حيث تتيح لهيئة الدواء المصرية دورا فاعلا في المشاركة في صنع القرار داخل منظومة دستور الأدوية الأمريكي، بما يشمل الإسهام في تحديث المواصفات القياسية للأدوية والمستحضرات الحيوية، والمشاركة في انتخاب الخبراء الدوليين المعنيين بوضع هذه المعايير، وهو ما يدعم حضور مصر المؤثر في تطوير السياسات الدوائية على المستوى الدولي.

كما تمثل هذه الخطوة دفعة قوية لتعزيز تنافسية الدواء المصري، من خلال مواءمة الأطر التنظيمية الوطنية مع أحدث النظم العالمية، بما يضمن جودة وسلامة وفعالية المستحضرات الدوائية، ويدعم فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وشدد البيان على أن "هذا الإنجاز التزام هيئة الدواء المصرية بمواصلة جهود التطوير المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات التنظيمية الدولية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة وتنظيم الدواء، ويدعم تحقيق الأمن الدوائي المستدام".

