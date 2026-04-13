نشرة التوك شو| حصار بحري على إيران.. وقفزة في أسعار الرنجة والفسيخ

تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

شعبة الأسماك: ارتفاع أسعار الفسيخ والرنجة 30%

قال محمد عبد الحليم، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، إن السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار الفسيخ والرنجة هذا العام يعود إلى زيادة أسعار البنزين، حيث انعكست الزيادة على تكاليف النقل والمزارع السمكية.

سمير فرج: أمريكا بدأت التحرك نحو حصار بحري على إيران لخنق صادراتها النفطية

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران جاء بشكل مفاجئ رغم مؤشرات إيجابية سبقت انعقادها، مشيرا إلى أن الخلافات الجوهرية أطاحت بفرص التوصل لاتفاق.

خالد عكاشة: الشرق الأوسط يعيش حالة سيولة أمنية غير مسبوقة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المنطقة تعيش حالة من السيولة الأمنية والسياسية غير المسبوقة في الشرق الأوسط، حيث تحاول قوى إقليمية ودولية فرض واقع جديد على الأرض.

أحمد موسى يشيد بقرار النائب العام بحظر النشر في قضية سيدة الإسكندرية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب العام أصدر قرارًا بحظر النشر في قضايا محددة، منها حادث إنهاء سيدة حياتها وحادثتي المنوفية، مؤكدًا أن القرار يشمل جميع المنصات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة، سواء محلية أو دولية.

محمد علي خير: الضغوط النفسية لا تقتصر على المطلقات بل تطال فئات كثيرة

قال الإعلامي محمد علي خير، إن نسب الطلاق في مصر مرتفعة وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرا إلى أن المرأة المطلقة تواجه وصما اجتماعيا ونبذا من الأسر.