بعد منع سفينة.. أمريكا تكشف حجم خسائر طهران من حصار الموانئ الإيرانية

كتب : وكالات

02:06 ص 30/04/2026

حصار الموانئ الإيرانية

أعلن الجيش الأمريكي أنه منع سفينة تجارية جديدة من كسر الحصار الذي يفرضه على الموانئ الإيرانية.

قالت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس": "حققت القوات الأمريكية إنجازا مهما بنجاحها في إعادة توجيه السفينة التجارية رقم 42 التي حاولت انتهاك الحصار".

وأضاف المنشور: "هذا يعكس العمل المتميز الذي يقوم به أبناء وبنات أمريكا في الزي العسكري، لمنع التجارة البحرية من دخول الموانئ الإيرانية أو الخروج منها".

وتابع: "يوجد حاليا 41 ناقلة تحمل 69 مليون برميل من النفط لا يستطيع النظام الإيراني بيعها هذا يقدر بأكثر من 6 مليارات دولار لا تستطيع القيادة الإيرانية الاستفادة منها ماليا".

واعتبرت سنتكوم، أن الحصار فعال للغاية، ولا تزال القوات الأمريكية ملتزمة تماما بإنفاذه بالكامل.

وفي منشور سابق، قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إنه على مدى أكثر من أسبوعين، نجحت القوات في فرض الحصار، وقطعت التجارة الاقتصادية الداخلة والخارجة من إيران.

والأربعاء، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث تمديد الحصار على موانئ إيران لأشهر، لإجبارها على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

وقال مصدر باكستاني، إن واشنطن وطهران تبادلتا تهديدات علنية، جنبا إلى جنب مع رسائل بشأن اتفاق محتمل، في وقت سعت به باكستان، التي تضطلع بدور الوسيط، إلى الحيلولة دون التصعيد.

وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، الأربعاء، قال ترامب: "إن إيران لم تتمكن من تسوية أمورها".

وسبق أن ذكر الرئيس الأمريكي، أن طهران يمكنها الاتصال به إذا أرادت التحدث.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6%، الأربعاء، وسجلت عقود خام برنت أعلى مستوى في شهر، وسط توقعات باستمرار الحصار لفترة طويلة.

في المقابل، توعدت إيران بمواصلة ‌تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ما دامت تتعرض للتهديد، مما يمكن ‌أن يفاقم اضطرابات إمدادات النفط ويعصف بالاقتصاد العالمي أكثر، وفقا لسكاي نيوز.

حصار الموانئ الإيرانية إيران أمريكا الجيش الأمريكي حرب إيران وأمريكا

الشبكة والحضانة والطلاق.. أبرز ملامح قانون الأسرة للمسيحيين بعد موافقة
الشبكة والحضانة والطلاق.. أبرز ملامح قانون الأسرة للمسيحيين بعد موافقة
كيف تحدث أمير عيد عن زواجه من ليلى الفاروق؟.."حفل بسيط فوق السطح"
كيف تحدث أمير عيد عن زواجه من ليلى الفاروق؟.."حفل بسيط فوق السطح"
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر
3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر

