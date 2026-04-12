قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران جاء بشكل مفاجئ رغم مؤشرات إيجابية سبقت انعقادها، مشيرا إلى أن الخلافات الجوهرية أطاحت بفرص التوصل لاتفاق.

وأضاف فرج، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن تمسك إيران بالاحتفاظ بنحو 450 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب، إلى جانب إصرارها على فرض سيطرة على مضيق هرمز، كانا العاملين الرئيسيين في انهيار المحادثات.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، أن هذه المطالب تتعارض مع الرؤية الأمريكية والدولية، مؤكدا أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل التحرك نحو تصعيد اقتصادي وعسكري محتمل عبر فرض حصار بحري على إيران لخنق صادراتها النفطية.

وأشار إلى أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة مع تحركات دولية جديدة بينها اتصالات من فلاديمير بوتين وعروض وساطة.

وشدد اللواء سمير فرج على أن المنطقة تقف على حافة تصعيد جديد قد يشمل عودة العمليات العسكرية بشكل أوسع، مما يهدد استقرار أسواق الطاقة ويضع العالم أمام أزمة اقتصادية معقدة في حال استمرار التوتر.