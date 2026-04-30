سمير فرج: انتقال الصراع إلى مضيق هرمز يغيّر خريطة التوترات الدولية

كتب : حسن مرسي

11:19 م 30/04/2026

اللواء الدكتور سمير فرج

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، أن مسار العمليات العسكرية الحالية قد انحرف عن أهدافه الرئيسية، مشيرًا إلى أن الضربات العسكرية أثبتت عدم قدرتها على إسقاط الأنظمة العقائدية.

وأوضح "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الضربة الثانية لم تحقق هدفها الأساسي المتمثل في إسقاط النظام الإيراني.

وأشار المفكر الاستراتيجي، إلى أن قتال التنظيمات ذات الطابع العقائدي يُعد من أشد أنواع الحروب، حيث يتميز المقاتل العقائدي بالصلابة الفكرية وعدم سهولة تغيير قناعاته.

وأضاف اللواء سمير فرج، أن طبيعة الأزمة تغيرت خلال الشهرين الماضيين، إذ انتقل مسار الصراع من ملف منع انتشار السلاح النووي وإسقاط الأنظمة إلى التركيز على أزمة مضيق هرمز.

وشدد على أن مضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط عالميًا، وأن حركة الملاحة منه تتجه إما عبر قناة السويس إلى أوروبا، أو شرقًا نحو الهند والصين وباكستان.

واختتم الخبير العسكري تصريحاته بالتأكيد على أن تحول بؤرة التوتر إلى مضيق هرمز يثير تساؤلات جدية حول كفاءة التخطيط الاستراتيجي الأمريكي.

اللواء سمير فرج مضيق هرمز النظام الإيراني الأنظمة العقائدية

تكريما لملك وملكة بريطانيا.. ترامب يعلن إلغاء الرسوم الجمركية على الويسكي
شئون عربية و دولية

تكريما لملك وملكة بريطانيا.. ترامب يعلن إلغاء الرسوم الجمركية على الويسكي

جريمة تهز الصف..جدة تقتل حفيدها ونجاة أخته بطريقة صادمة والسبب مفاجأة
حوادث وقضايا

جريمة تهز الصف..جدة تقتل حفيدها ونجاة أخته بطريقة صادمة والسبب مفاجأة
كيف تتحايل إدارة ترامب على القانون الأمريكي لتمديد حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

كيف تتحايل إدارة ترامب على القانون الأمريكي لتمديد حرب إيران؟
رضا عبد العال يفتح النار على إدارة الأهلي قبل مباراة القمة (خاص)
رياضة عربية وعالمية

رضا عبد العال يفتح النار على إدارة الأهلي قبل مباراة القمة (خاص)
بعد "الإشارة الخارجة".. ياسمين عز تعلق على انتقاد أمير عيد
أخبار مصر

بعد "الإشارة الخارجة".. ياسمين عز تعلق على انتقاد أمير عيد

