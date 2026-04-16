أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إيران لوّحت بإمكانية إغلاق مضيق باب المندب حال استمرار الولايات المتحدة في الضغط عليها بشأن مضيق هرمز، إلا أنه استبعد تنفيذ هذا التهديد، مرجحًا أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستقابل برد أمريكي قوي وحاسم.

وأضاف فرج، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن مصر سبق وأن نجحت في تأمين حركة الملاحة في باب المندب خلال حرب أكتوبر 1973، وهو ما شكل مفاجأة كبرى لإسرائيل في حينه.

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن روسيا تُعد أكبر المستفيدين من استمرار الحرب بين واشنطن وطهران، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز وتراجع الضغوط المفروضة عليها، مؤكدًا أن العلاقات الروسية الإيرانية في أفضل حالاتها.

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن استعداده لاستضافة نحو 450 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب أو المساهمة في خفض نسبة التخصيب إلى مستويات الاستخدام السلمي.

ولفت إلى وجود تحضيرات لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، بمشاركة مصر وباكستان، متوقعًا أن تكون أكثر مرونة في ظل تراجع بعض أوراق الضغط الإيرانية.

