سمير فرج: تهديد إغلاق باب المندب قد يواجه برد أمريكي مُرعب

كتب : حسن مرسي

10:43 م 16/04/2026

اللواء سمير فرج

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إيران لوّحت بإمكانية إغلاق مضيق باب المندب حال استمرار الولايات المتحدة في الضغط عليها بشأن مضيق هرمز، إلا أنه استبعد تنفيذ هذا التهديد، مرجحًا أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستقابل برد أمريكي قوي وحاسم.

وأضاف فرج، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن مصر سبق وأن نجحت في تأمين حركة الملاحة في باب المندب خلال حرب أكتوبر 1973، وهو ما شكل مفاجأة كبرى لإسرائيل في حينه.

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن روسيا تُعد أكبر المستفيدين من استمرار الحرب بين واشنطن وطهران، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز وتراجع الضغوط المفروضة عليها، مؤكدًا أن العلاقات الروسية الإيرانية في أفضل حالاتها.

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن استعداده لاستضافة نحو 450 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب أو المساهمة في خفض نسبة التخصيب إلى مستويات الاستخدام السلمي.

ولفت إلى وجود تحضيرات لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، بمشاركة مصر وباكستان، متوقعًا أن تكون أكثر مرونة في ظل تراجع بعض أوراق الضغط الإيرانية.

اقرأ أيضًا:

خبير دولي: الضغوط الاقتصادية تدفع واشنطن نحو التهدئة مع إيران

فيديو قد يعجبك



باسم يوسف على رأس القائمة السوداء في إسرائيل.. ما القصة؟
بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين