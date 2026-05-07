إعلان

قوات إسرائيلية تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

كتب : وكالات

04:44 ص 07/05/2026 تعديل في 04:49 ص

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وكالة الأنباء السورية، إن قوة إسرائيلية توغلت مساء الأربعاء في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

أفادت الوكالة الرسمية، أن 8 سيارات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت باتجاه جسر وادي الرقاد وانتشرت بالمكان.

كانت قوة إسرائيلية فد توغلت الخميس الماضي في بلدة جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي قبل أن تنسحب لاحقا.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي.

وتدعو دمشق المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوريا ريف درعا الغربي الجيش الإسرائيلي قوات إسرائيلية إسرائيل وسوريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استئناف البلوجر هدير عاطف وطليقها على أحكام حبسهما في قضية نصب
حوادث وقضايا

استئناف البلوجر هدير عاطف وطليقها على أحكام حبسهما في قضية نصب
"رياح نشطة وأمواج مرتفعة".. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
أخبار مصر

"رياح نشطة وأمواج مرتفعة".. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
رياضة عربية وعالمية

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
4 نجمات أثرن الجدل في جنازة هاني شاكر بالشيخ زايد- صور
زووم

4 نجمات أثرن الجدل في جنازة هاني شاكر بالشيخ زايد- صور

دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
أخبار المحافظات

دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي