أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد غدًا الخميس 7 مايو 2026، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع طقس متقلب بين الصباح والنهار والليل.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أنه يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، ويميل للبرودة إلى البرد ليلًا.

وأشارت "الأرصاد" إلى تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

نشاط رياح واضطراب في الملاحة البحرية

توقعت "الهيئة" نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على فترات متقطعة، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 40 و70 كم/س وارتفاع الأمواج بين 2 و3.5 متر.

سحب خفيفة ورذاذ غير مؤثر

أضافت هيئة الأرصاد، أنه هناك فرصًا ضعيفةً لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة المتوقعة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على النحو التالي:

- القاهرة: العظمى 27 – الصغرى 15

- الإسكندرية: العظمى 23 – الصغرى 14

- مطروح: العظمى 22 – الصغرى 13

- سوهاج: العظمى 30 – الصغرى 14

- قنا: العظمى 34 – الصغرى 18

- أسوان: العظمى 34 – الصغرى 20

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على الطرق.

