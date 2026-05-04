تزامنًا مع الأوضاع في المنطقة.. قرار مهم من "إير كايرو" بشأن رحلة الشارقة غدًا

كتب : أحمد العش

09:43 م 04/05/2026 تعديل في 09:46 م

شركة إير كايرو

أعلنت شركة إير كايرو، اليوم الاثنين، أنه في ضوء الأوضاع الراهنة بالمنطقة، تقرير تعليق رحلة الغد الثلاثاء الموافق 5 مايو المتجهة إلى مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رقم SM501/2، وذلك حتى إشعار آخر.

وناشدت الشركة، في بيان رسمي، الركاب المسافرين على رحلات الشارقة ضرورة التواصل مع إير كايرو عبر مركز الاتصالات رقم تليفون: 090072727 - 2727 من داخل مصر أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة aircairo.com أو من خلال الوكيل السياحي، لمتابعة المستجدات وإجراءات إعادة الحجز.

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم
صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة
مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)
مفاجأة للمواطنين.. مصدر لمصراوي: تشغيل المونوريل مجانًا في أول 3 أيام
"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
