أعلنت شركة إير كايرو، اليوم الاثنين، أنه في ضوء الأوضاع الراهنة بالمنطقة، تقرير تعليق رحلة الغد الثلاثاء الموافق 5 مايو المتجهة إلى مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رقم SM501/2، وذلك حتى إشعار آخر.

وناشدت الشركة، في بيان رسمي، الركاب المسافرين على رحلات الشارقة ضرورة التواصل مع إير كايرو عبر مركز الاتصالات رقم تليفون: 090072727 - 2727 من داخل مصر أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة aircairo.com أو من خلال الوكيل السياحي، لمتابعة المستجدات وإجراءات إعادة الحجز.

