منقولات الزوجية في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. التفاصيل كاملة

كتب : محمد أبو بكر

03:05 م 04/05/2026

نص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، في الفصل الرابع الخاص بمنقولات الزوجية، على مجموعة من الضوابط التي تنظم ملكية المنقولات والحقوق المرتبطة بها، بما يضمن حماية حق الزوجة وتحديد التزامات الزوج.

الزوجة المالكة الوحيدة للعفش وحق الانتفاع للزوج

أوضح القانون أن منقولات الزوجية تُعد ملكًا خالصًا للزوجة، مع منح الزوج حق الانتفاع بها داخل منزل الزوجية، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على خلاف ذلك بين الطرفين.

حق الزوجة في استرداد منقولاتها والمطالبة بقيمتها

جاء نص المادة (18)، كما يلي:

منقولات الزوجية ملك للزوجة، ما لم يُتفق كتابة على غير ذلك، ولا حق للزوج في شيء منها، وإنما يكون له حق الانتفاع بما يوضع في منزل الزوجية، وللزوجة الحق في طلب استرداد منقولات الزوجية المملوكة لها ولو حال قيام الزوجية، كما لها الحق في المطالبة بقيمتها حال هلاكها أو تعذر استردادها دون سبب راجع إليها.

ويسقط هذا الحق حال هلاك منقولات الزوجية لسبب لا يرجع إلى فعل الزوج، ولا يد له فيه. وفي حالة وفاة الزوجة، يؤول الجهاز كله للزوج.

