إعلان

من طريق متهالك إلى محور حيوي.. رصف وتوسعة طريق طراد النيل بالعياط

كتب : محمد أبو بكر

12:00 م 04/05/2026 تعديل في 12:00 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رصف وتوسعة طريق طراد النيل بالعياط
  • عرض 4 صورة
    رصف وتوسعة طريق طراد النيل بالعياط
  • عرض 4 صورة
    رصف وتوسعة طريق طراد النيل بالعياط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة وتقوية ورصف طريق طراد النيل – كفر شحاتة بمركز ومدينة العياط، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح "الأنصاري"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الاثنين، أن الطريق كان لا يتجاوز عرضه 4 أمتار، ويضم عدة قطاعات متهالكة ومنهارة كانت تمثل خطورة على قائدي المركبات والمارة، الأمر الذي استدعى التدخل العاجل لتطويره ورفع كفاءته، مع توسعة المسار لأكثر من 9 أمتار بما يحقق السيولة المرورية ويعزز عوامل الأمان.

محافظ الجيزة: الأعمال شملت التوسعة والتقوية ورفع كفاءة طبقات الرصف

أضاف أن الأعمال شملت التوسعة والتقوية ورفع كفاءة طبقات الرصف، بما يسهم في تحويل الطريق إلى مسار مروري حيوي يخدم قرى مركز العياط ويسهل حركة تنقل المواطنين، لافتًا إلى استمرار المحافظة في تنفيذ خطتها لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، خاصة الطرق الرابطة بين القرى.

وأشار إلى أن تنفيذ الأعمال جاء تحت إشراف مديرية الطرق برئاسة المهندسة نجوى السعيد، مدير المديرية، في إطار جهود المحافظة لتحسين البنية التحتية وتيسير حركة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الجيزة تطوير الطرق العياط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحكم في قضية اتهام رئيس نادى الجزيرة بالتزوير 3 يونيو.. وحجزه على ذمة
أخبار المحافظات

الحكم في قضية اتهام رئيس نادى الجزيرة بالتزوير 3 يونيو.. وحجزه على ذمة
هجوم إيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز.. وأبوظبي تندد بـ"القرصنة"
شئون عربية و دولية

هجوم إيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز.. وأبوظبي تندد بـ"القرصنة"
براءة مرتضى منصور وإلغاء حكم حبسه شهرًا في قضية سب عمرو أديب
حوادث وقضايا

براءة مرتضى منصور وإلغاء حكم حبسه شهرًا في قضية سب عمرو أديب
في قضية "الشبكي".. النقض ترفض طعن أحمد فتوح
حوادث وقضايا

في قضية "الشبكي".. النقض ترفض طعن أحمد فتوح
8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير
نصائح طبية

8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد موافقة النواب.. النص الكامل لتعديلات قانون التأمينات والمعاشات
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟