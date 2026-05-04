مسابقة الأزهر لتعيين 8 آلاف مدرس عربي.. من يحق لهم التقديم؟

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:58 م 04/05/2026

قطاع المعاهد الأزهرية

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الـ 18 من مايو الجاري وحتى الـ 29 من الشهر نفسه، تلقي طلبات التقدم لشغل 8 آلاف مدرس عربي للعمل بالمعاهد الأزهرية.

شروط التقدم للمسابقة

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط التقدم للمسابقة على النحو التالي:

الحد الأقصى للسن وقت التقديم: 40 عاما

الحصول على تقدير جيد على الأقل.

إتقان تام لقواعد اللغة العربية وأنظمتها اللغوية الصحيحة.

مهارات التواصل الفعال مع الطلاب والإدارة.

القدرة على تحليل النصوص الأدبية وفهم الأساليب البلاغية.

التخصصات المطلوبة

وجاءت التخصصات المطلوبة على النحو التالي:

مؤهل عال أزهري، ليسانس اللغة العربية تخصص شعبة عامة، أو لغة عربية.

مؤهل عال أزهري، ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية تخصص لغة عربية.

مؤهل عال أزهري، ليسانس الآداب والتربية تخصص لغة عربية.

