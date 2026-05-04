اضطرت طائرة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الهبوط في العاصمة التركية أنقرة بسبب خلل تقني أثناء توجهه من مدريد إلى يريفان للمشاركة في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية نقلا عن مصادر من رئاسة الوزراء.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة، وهي من طراز أيرباص، واجهت مشكلة فنية خلال الرحلة، ما استدعى تنفيذ الإجراءات المعتمدة والهبوط في أنقرة كإجراء احترازي.

وبيّنت المصادر أن العطل لم يكن خطيرا، إلا أن البروتوكول المعمول به يفرض التعامل مع مثل هذه الحالات بحذر، مشيرة إلى أن سانشيز سيبقى في أنقرة لليلة واحدة قبل أن يستأنف رحلته إلى يريفان صباح الاثنين.

ويأتي هذا التطور بعد حادثة سابقة مشابهة تعرض لها سانشيز، حيث لم يتمكن من حضور اجتماع حول أوكرانيا في باريس في الرابع من سبتمبر 2025 بسبب عطل تقني في الطائرة، اضطرها حينها للعودة إلى مدريد، قبل أن يشارك في الاجتماع عبر الاتصال عن بعد.