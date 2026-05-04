إعلان

وكيل الأزهر يبحث مع وفد الأوقاف الدينية بأربيل العراقية نشر الفكر الوسطي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:44 م 04/05/2026

وكيل الأزهر يبحث مع وفد الأوقاف الدينية بأربيل الع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، طيب زار عبدالرحمن، المدير العام للأوقاف الدينية بمحافظة أربيل بالعراق، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال التعليمي والدعوي، ودعم نشر الفكر الأزهري الوسطي المعتدل.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم العملية التعليمية لأبناء العراق، مشيرًا إلى أن العراق يحظى بـ 30 منحة دراسية بالأزهر الشريف، في إطار رسالة الأزهر العالمية لخدمة الطلاب الوافدين ونشر منهجه القائم على الوسطية والاعتدال.

نشر الفكر الوسطي الأزهري

وقال: «نحن مع كل ما يدعم التعليم الأزهري في العراق، ونشد على أيديكم لحرصكم على نشر الفكر الأزهري الوسطي المعتدل»، لافتًا إلى وجود ستة مبعوثين ضمن البعثة الأزهرية بالعراق، يقومون بدور علمي ودعوي مهم في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح.

من جانبه، أعرب طيب زار عبدالرحمن والوفد المرافق له عن خالص تقديرهم للأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مشيدين بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر في نشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدين حرصهم على توسيع آفاق التعاون مع الأزهر والاستفادة من خبراته العلمية والدعوية في خدمة المجتمع العراقي.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وكيل الأزهر الأوقاف الدينية بأربيل الشيخ أيمن عبدالغني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا عكس الدولار اتجاهه الصاعد وتراجع لليوم الثاني مقابل الجنيه؟
أخبار البنوك

لماذا عكس الدولار اتجاهه الصاعد وتراجع لليوم الثاني مقابل الجنيه؟
فيديو صادم | أب يتعدى بالضرب على نجله أثناء الرؤية بدمياط والداخلية تكشف
حوادث وقضايا

فيديو صادم | أب يتعدى بالضرب على نجله أثناء الرؤية بدمياط والداخلية تكشف
لأول مرة.. إطلاق استمارة لتسجيل الراغبين في تغطية جنازة وعزاء هاني شاكر
أخبار مصر

لأول مرة.. إطلاق استمارة لتسجيل الراغبين في تغطية جنازة وعزاء هاني شاكر
هل يحسمها الزمالك؟.. مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة تتويج الدوري
رياضة محلية

هل يحسمها الزمالك؟.. مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة تتويج الدوري
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟
طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة