كشف الدكتور هشام الزربة، وكيل كلية الطب البيطري بالقاهرة، السر وراء نمو الفراخ البيضاء خلال أيام قليلة.

وقال في تصريحات له: "نمو الدواجن في هذه الفترة القصيرة ليس سرًا غامضًا، أو نتيجة لحقنها بهرمونات، بل هو نتاج انتخاب وراثي طويل الأمد لسلالات محسنة قادرة على تحويل العلف إلى لحم بكفاءة عالية، شريطة حصولها على تغذية متوازنة تحتوي على البروتين والطاقة اللازمين.

وأكد الدكتور هشام الزربة أن الدولة تتبنى مفهوم "الصحة الواحدة"، وهو نظام متكامل يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة التي يعيشان فيها، مشيراً إلى أن هذا النهج يضمن عدم وصول أي ملوثات من الحيوان إلى المائدة البشرية.

كما أوضح أن كليات الطب البيطري نجحت في نقل هذا المفهوم إلى صغار وكبار المربين في المزارع، ليدرك الجميع أن أي دواء أو مادة تمنح للطائر ستعود أثارها بالضرر على المربي نفسه وعلى المجتمع، مما خلق رقابة ذاتية قوية داخل منظومة الإنتاج الداجن في مصر.

وشدد على أن استخدام الهورمونات في حيوانات الأكل له تأثير خطير على الإنسان، وهو مرفوض تمامًا ولا يستخدم.

وقال الزربة إن الشائعات التي تثار حول حقن الدواجن هي مجرد "بقايا من الماضي البعيد" عندما كانت صناعة الدواجن في بداياتها البدائية، لكن الوضع الآن تغير تماماً وأصبح المربون يعتمدون على العلم والبيئة الدقيقة.

وأضاف أن هذه السلالات تخضع لدورات تربية كاملة ومنظمة، ولا يتم ذبحها إلا بعد التأكد من سلامتها الحيوية، وهو ما يفسر وفرة الإنتاج الداجن في الأسواق وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين من البروتين بأسعار تنافسية مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى.



